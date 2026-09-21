مباحثات لبنانية أردنية لخفض التصعيد ودعم الجيش اللبناني

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية مواصلة التنسيق الأردني - اللبناني، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني برئيس الوزراء اللبناني، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي.

ووجَّه رئيس الوزراء اللبناني الشكر للعاهل الأردني على دعم الأردن المستمر للبنان ومؤسساته، لا سيّما الجيش اللبناني، مثمناً جهود الأردن في عقد جولة خاصة من مبادرة «اجتماعات العقبة» في باريس مؤخراً، بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي.

وجرى - خلال اللقاء - متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد في باريس مؤخراً، بمشاركة العاهل الأردني والرئيسين اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما بحث اللقاء ضرورة العمل على أن تخلف «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان» (اليونيفيل)، بعد انتهاء مهمتها، قوة تتمتع بمظلة دولية تحول دون حدوث أي فراغ، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم للبنان في هذا الإطار.