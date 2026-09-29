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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن تأمين شقق «سكن لكل المصريين 9».. كيف تسترد المبلغ بالكامل؟

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

مع انطلاق حجز شقق الإيجار الجديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، بدأ المتقدمون في البحث عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمبالغ التأمين، خاصة الحالات التي يحق فيها للمواطن استرداد المبلغ الذي سدده، سواء قبل التعاقد أو بعد توقيع العقد واستلام الوحدة. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء استقبال طلبات حجز وحدات الإيجار 2026 لجميع المواطنين، بعد انتهاء فترة التقديم المخصصة للمواطنين من ذوي الهمم، وسط اهتمام واسع بمعرفة حقوق المتقدمين والتزاماتهم.

موعد التقديم لشقق الإيجار 2026 

ووفقًا للتفاصيل المعلنة بشأن الطرح، بدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم يوم 20 سبتمبر واستمر حتى 27 سبتمبر 2026، بينما فُتح باب التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر، ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.

ويضم الطرح وحدات سكنية بمساحات مختلفة في عدد من المحافظات، بهدف توفير خيارات سكنية بنظام الإيجار للفئات المستحقة وفقًا للشروط المحددة في كراسة الطرح. 

متى يسترد المواطن مبلغ التأمين بالكامل؟

توضح كراسة شروط «سكن لكل المصريين 9» أن المتقدم يستطيع استرداد مبلغ التأمين كاملًا قبل إتمام التعاقد، إذا قرر العدول عن طلبه خلال فترة التقديم وحتى الموعد السابق للتعاقد. 

كما يمكن استرداد مبلغ التأمين كاملًا في حالة التراجع عن الطلب بعد إتمام التعاقد ولكن قبل استلام الوحدة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المحددة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

ماذا يحدث للتأمين بعد استلام الشقة؟ 

أما في حالة استمرار المستفيد في الوحدة حتى انتهاء مدة الإيجار، فيمكن استرداد مبلغ التأمين عند إعادة العين المؤجرة إلى الصندوق، بشرط تسليمها بالحالة التي كانت عليها عند الاستلام، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي الناتج عن الاستخدام المعتاد. 

وفي المقابل، قد يتم خصم تكاليف إصلاح أي تلفيات أو أعطال نتجت عن استخدام المستأجر ولم يتم إصلاحها، إلى جانب بعض المصروفات المستحقة مثل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، إذا لم تكن قد سُددت.

التأمين قد يتأثر بالمبالغ المستحقة 

وتشير الضوابط كذلك إلى إمكانية خصم أي مستحقات مالية على المستأجر لصالح الصندوق، بما في ذلك القيم الإيجارية أو غرامات التأخير أو المصروفات الإدارية المقررة. 

وبذلك لا يقتصر الأمر على استرداد التأمين فقط، وإنما يرتبط المبلغ النهائي بحالة الوحدة عند إعادتها ومدى التزام المستفيد بسداد جميع الالتزامات الواردة في العقد.

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