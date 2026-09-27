آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 9 الإيجار .. رابط كراسة الشروط

يستعد آلاف الشباب للتقديم و حجز شقق سكن لكل المصريين9 ، بعدما بدأ التقديم خلال الأيام الماضية لذوي الهمم، وتبدأ بعدها فترة التقديم لجميع المواطنين ابتداءً من غد الإثنين، حيث يتم التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 9 إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به، ثم تحميل كراسة الشروط، واستكمال تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط المحددة.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 9

تنتهي اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، فترة التقديم المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل من ذوي الهمم، بعدما بدأ استقبال الطلبات يوم 20 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ غدًا الاثنين 28 سبتمبر فتح باب الحجز أمام جميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، ويستمر التقديم حتى 28 أكتوبر المقبل.

التقديم على سكن لكل المصريين 9

وفقا لما هو معلن من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، يستمر التقديم على جميع وحدات «سكن لكل المصريين 9» حتى يوم 28 أكتوبر 2026 المقبل، وهو الطرح يضم الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب وحدات أخرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتتيح كراسة الشروط التعرف على تفاصيل الوحدات المطروحة، وشروط الاستحقاق، وأماكن ومساحات الوحدات، وقيمة الإيجار والدعم، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وخطوات التقديم.

رابط كراسة الشروط سكن لكل المصريين 9

يمكن للراغبين في التقديم، الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة تفاصيل الطرح من خلال الموقع الإلكتروني هيئة المجتمعات العمرانية هنـــــــــا، وكذلك عبر منصة «مصر الرقمية» هنـــــــــا، قبل تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9

وضعت الوزارة عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 9 ، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

- مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

- إيصال شراء كراسة الشروط.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

- شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، مياه».

خطوات حجز وحدة في سكن لكل المصريين 9

تتم عملية التقديم عبر مسكن من خلال عدد من الخطوات، على النحو التالي:

أولًا: الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» من هنــــــــــا، وإنشاء حساب جديد.

ثانيًا: تفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التحقق المرسل عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ثالثًا: اختيار الطرح والمدينة المراد التقديم عليها، ثم الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل طرح.

أخيرًا: قم بمراجعة جميع البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز، متابعة حالة الطلب وحتى تظهر نتائج حجز الطرح.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مسكن لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

يمكن للراغبين في حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 إنشاء حساب جديد على بوابة مسكن من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مسكن الإلكترونية.

- الضغط على خيار "إنشاء حساب جديد".

- إدخال الاسم والرقم القومي بشكل صحيح.

- تسجيل عنوان الإقامة الحالي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

- إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها.

- استقبال رسالة التفعيل على الهاتف أو البريد الإلكتروني.

- إدخال رمز التحقق لتفعيل الحساب بنجاح.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

بالنسبة لأسعار إيجار سكن لكل المصريين 9، فالقيمة ليست موحدة لجميع المتقدمين؛ إذ تبدأ القيم المعلنة من نحو 1500 جنيه شهريًا في بعض الحالات، بينما تختلف القيمة النهائية حسب موقع الوحدة ومساحتها ومستوى دخل المستفيد والدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي، مع استهداف ألا تتجاوز القيمة التي يتحملها المستفيد نحو 25% من صافي دخله الشهري.

أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 9» 90 مترً

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن أماكن وحدات الـ 90 مترًا في «سكن لكل المصريين 9»، تتوزع في المحافظات التالية:

القاهرة.

الجيزة.

القليوبية.

المنوفية.

دمياط.

الإسماعيلية.

السويس.

البحيرة.

بني سويف.

الفيوم.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

مطروح.



أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 9» 75 مترًا

يشمل الطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات من 75 مترًا مربعًا وتتوزع الوحدات في عدد من المدن الجديدة: «محافظة المنيا- حدائق العاصمة- العبور الجديدة- أخميم الجديدة».



التحويل من الإيجار للتمليك

حددت كراسة الشروط سكن لكل المصريين 9 محور الايجار عددًا من الضوابط الخاصة بالتحويل من الإيجار إلى التمليك، وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيدين من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار المدعوم، إمكانية التحويل إلى نظام التمليك، وفق مجموعة من الضوابط والشروط المحددة في كراسة شروط الطرح الجديد.



ويضم محور الايجار المدعوم "سكن لكل المصريين 9"، 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.

وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم

يستهدف الطرح توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، مع إتاحة مسار للتملك للمستفيد الذي يستوفي الشروط والضوابط المقررة، بما يتيح له الانتقال من الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار إلى امتلاكها وفق الآليات المحددة من الصندوق.

شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك

تتضمن كراسة الشروط عددًا من الضوابط الخاصة بالتحويل إلى التمليك، أبرزها:

يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.

قيم الإيجار المسددة

يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل (بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء/ مياه/ غاز (إن وجد)، وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.

قيمة الدعم النقدي

يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك (بالنسبة لذوي الدخل المنخفض) عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بشرط انطباق الشروط والأحكام المعتمدة والمعمول بها لدى الصندوق في هذا الشأن وقت التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية.

أسعار بيع الوحدات السكنية

تكون أسعار بيع الوحدات السكنية محددة عند التقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز / المدن بالمحافظات وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إضافة 5٪ سنويًا على تلك الأسعار.

يتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه يتم خصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.

يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق - وفقًا لآلية العمل المعمول بها لديه - في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد وقبل انتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك، ويقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقدًا أو بنظام التمويل العقاري بسعر عائد التمويل المعمول به في حينه، حال انطباق الشروط والأحكام التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المستأجر.



التصرف في العين المؤجرة بعد تملكها

وفي حالة الموافقة على تملك العين المؤجرة يكون ملتزمًا باستعمالها لسكنه وشغله هو وأسرته على نحو منتظم ودائم وعدم تغيير الغرض ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي 7 سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

عقوبة التصرف في الشقه بعد تملكها

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفة دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.

يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكًا لوحدة سكنية أو قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.