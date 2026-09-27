قبل الحجز.. تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026 وعدد الوحدات والمدن

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة بشأن نظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9"، والتي تتضمن تقديم دعم نقدي للمستفيدين يصل إلى 100 ألف جنيه، مع وضع آلية تضمن ألا تتجاوز مساهمة المواطن في الإيجار نسبة محددة من دخله الشهري.

وتستهدف المبادرة توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، ضمن طرح يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



كم يدفع المواطن في إيجار سكن لكل المصريين 9؟

وفقًا للبيانات المعلنة، يتحمل المواطن المستفيد 25% من صافي دخله الشهري كقيمة للإيجار، بينما يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجزء المتبقي في صورة دعم نقدي، وفقًا للقيمة الإيجارية المحددة ومستوى دخل الأسرة.

وتختلف القيمة الإيجارية للوحدة بحسب موقعها ومساحتها، بينما تبلغ الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية 7%، مع استمرار الدعم وفقًا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

وبحسب الأمثلة المعلنة، إذا بلغ دخل الأسرة 5 آلاف جنيه شهريًا، فإن مساهمة المواطن في الإيجار تبلغ 1250 جنيهًا شهريًا، بينما يتحمل الصندوق باقي القيمة في صورة دعم، وفقًا للقيمة السوقية للإيجار والوحدة المخصصة للمستفيد.

دعم الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى للمستفيد، ويتم تحديد قيمة الدعم وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة السكنية، على أن يتم تقديمه على مدار مدة الإيجار.

ويستهدف هذا النظام تخفيف قيمة الإيجار الشهرية التي يتحملها المواطن، بحيث تتناسب مع قدرته المالية ودخله الشهري، مع استمرار الدعم وفقًا للرصيد المخصص للمستفيد والقواعد المنظمة للطرح.

%7 زيادة سنوية في الإيجار

وتتضمن ضوابط نظام الإيجار زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 7%، على أن يستمر المواطن في سداد النسبة المحددة من دخله وفقًا للقواعد المعلنة، مع تحمل الصندوق الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية في صورة دعم.

وبحسب كراسة الشروط، يلتزم المستفيد بسداد الإيجار شهريًا، إلى جانب المصروفات المقررة للصيانة والإدارة والتحصيل، وفقًا لنظام السداد المحدد عند التعاقد.

من يحق له التقديم على سكن لكل المصريين 9؟

حددت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط الخاصة بالمتقدمين لنظام الإيجار، من بينها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه، وفقًا للقواعد المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 9

بدأت المرحلة الأولى من التقديم على وحدات الإيجار ضمن المبادرة يوم 20 سبتمبر 2026، وخصصت للمواطنين من ذوي الهمم، وتستمر حتى 27 سبتمبر 2026.

وتبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2026 وحتى 28 أكتوبر 2026، وتتيح التقديم لجميع المواطنين المستحقين، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى.

مصروفات الحجز والتأمين

وتتضمن إجراءات التقديم سداد مصروفات التسجيل المقررة، إلى جانب مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة، وفقًا للضوابط ووسائل السداد المحددة في الإعلان.

ويتم رد مبلغ التأمين وفقًا للقواعد المنظمة، سواء في نهاية مدة الإيجار أو في حالة رفض طلب المتقدم، بحسب الحالة والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

ماذا يحدث بعد قبول طلب الحجز؟

بعد الانتهاء من إجراءات التقديم وفحص الملفات، يخضع المتقدم للاستعلام الميداني وفقًا للإجراءات التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي حالة قبول الملف واستيفاء الشروط، يتم استكمال إجراءات التعاقد على الوحدة وسداد القيمة الإيجارية والمبالغ والرسوم المقررة، على أن يتم تحصيل الإيجار شهريًا من خلال الوسائل التي يحددها البنك أو شركة التكنولوجيا المالية المتعاقد معها.

شقق الإيجار التمليكي.. طرح مختلف عن سكن لكل المصريين 9

وبالتزامن مع طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" بنظام الإيجار، تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية أخرى بنظام مختلف وهو "الإيجار المنتهي بالتملك".

ويشمل هذا الطرح 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، ويجري التقديم عليها من خلال بوابة "مسكن".

موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

بدأ التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك في 20 سبتمبر 2026، وتستمر الإجراءات الخاصة بالطرح حتى 19 أكتوبر 2026.

وكانت الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر مخصصة لذوي الهمم، على أن تبدأ المرحلة التالية لجميع المواطنين المستحقين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، وفقًا للضوابط المعلنة للطرح.

10 آلاف وحدة في 26 مدينة

يتضمن طرح الإيجار المنتهي بالتملك 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على 26 مدينة جديدة، وتتنوع المساحات بحسب المدينة والمشروع.

وتشمل المدن: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور، العبور الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات الجاري تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا، وفقًا للمشروعات والمدن المطروحة.

%5 من الوحدات لذوي الهمم

وتتضمن قواعد الطرح تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم، بشرط استيفاء شروط التقديم والاستحقاق.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تخصيص مرحلة زمنية للتقديم تتيح لذوي الهمم التقدم قبل فتح المرحلة العامة أمام باقي المواطنين.

الفرق بين النظامين

ويختلف نظام "سكن لكل المصريين 9" عن نظام الإيجار المنتهي بالتملك؛ إذ يعتمد الأول على توفير وحدة بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل مع دعم نقدي من الصندوق يصل إلى 100 ألف جنيه، بينما يستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك انتقال الوحدة إلى ملكية المستفيد وفقًا لشروط ومدد السداد والتعاقد المحددة في كراسة شروط هيئة المجتمعات العمرانية.

وبذلك تتيح وزارة الإسكان مسارين مختلفين للحصول على وحدات سكنية؛ الأول بإيجار مدعوم يتناسب مع دخل الأسرة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 9"، والثاني بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.