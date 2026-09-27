مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية

شهدت منطقة الرماية بالهرم حادثا مروريا عقب انقلاب سيارة ميكروباص، و أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام الرماية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثتي المتوفيين إلى المشرحة بمستشفي الهرم تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.