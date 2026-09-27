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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبل تكشف عن سيارة STX Concept الجديدة | صور

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة
أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة أوبل عن سيارتها الاختبارية الجديدة Opel Sports Tourer eXperimental Concept، والتي تعرف اختصارًا باسم STX Concept، وذلك تمهيدًا لظهورها العالمي الأول في معرض باريس للسيارات 2026.

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة 

- أبرز المعلومات عن أوبل STX Concept :

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة 

الرؤية المستقبلية لـ أوبل STX Concept

تستعرض سيارة أوبل STX Concept رؤية أوبل لمستقبل سياراتها التي تنتمي لفئة السيارات الـ ستيشن واجن (Sports Tourer) من خلال تصميم يتميز بالكفاءة والانسيابية الديناميكية الهوائية.

لغة تصميم أوبل STX Concept

تجسد سيارة أوبل STX Concept لغة التصميم الجديدة للجيل القادم من طرازات أوبل، وتتضمن عناصر ستظهر لاحقًا في السيارات الإنتاجية.

موعد ظهور أوبل STX Concept

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة 

وسيتم ظهور سيارة أوبل STX Concept العالمي الأول يوم 12 أكتوبر من عام 2026 الجاري خلال معرض باريس للسيارات في القاعة 4، بالجناح A42.

- السيارات المصاحبة في جناح أوبل :

أوبل GSE 27FE: سيارة سباق مخصصة لبطولة العالم للفورمولا إي (Formula E) لموسم 2026/2027 بقوة تتجاوز 800 حصان.

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة 

أوبل Corsa GSE: سيارة هاتشباك كهربائية رياضية بقوة 281 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

- تاريخ أوبل في صناعة السيارات :

في عام 1862 تم تأسيس شركة أوبل بواسطة آدم أوبل في روسلسهايم بألمانيا لإنتاج ماكينات الخياطة، وفي عام 1886 تم التوسع في صناعة وتجارة الدراجات لتصبح أوبل من أكبر مصنعيها عالمياً.

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة 

وفي عام 1899 دخلت أوبل مجال صناعة السيارات عبر إنتاج أول سيارة للby أبناء المؤسس بعد وفاته، بالتعاون مع فريدريش لوتسمان، وبعدها تم تصنيع أول سيارة بتصميم خاص بالemp الشركة، لتصبح أوبل بحلول عام 1913 الشركة الأكثر تصنيعاً للسيارات في ألمانيا.

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