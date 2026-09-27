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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس «حكاية ما لم يحكَ عن بني مزار» ثاني حكايات مسلسل «القصة الكاملة»

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن مشاركته في حكاية «ما لم يحكَ عن بني مزار»، ثاني حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، كاشفا تفاصيل التجربة التي تتناول واحدة من أكثر القضايا الغامضة التي أثارت الجدل على مدار السنوات الماضية.

وقال أحمد عبد الوهاب، خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»، إن العمل يتناول جريمة حقيقية لم تحسم حتى الآن هوية مرتكبها، موضحا: «إحنا عارفين إننا معرفناش مين الجاني في الجريمة الحقيقية». 

وأضاف أن من بين التفسيرات التي تداولها البعض ارتباط الجريمة بالسحر أو تجارة الأعضاء أو محاولة فتح مقبرة فرعونية، لافتا إلى أن أيا من هذه الفرضيات لم يقدم تفسيرا حاسما لما حدث، وهو ما تستكشفه الحكاية من خلال المعالجة الدرامية.

وأشار أحمد عبد الوهاب إلى أن أحداث العمل تتضمن عددا من المشاهد الصعبة والمخيفة، خاصة تلك التي جرى تصويرها داخل المقابر، قائلا: «في حاجات تخض في المسلسل.. وأصعب المشاهد هي اللي اتصورت في المقابر».

تفاصيل حكاية «ما لم يحكَ عن بني مزار»

وتعيد حكاية «ما لم يحكَ عن بني مزار» فتح ملف القضية التي وقعت في محافظة المنيا عام 2005، من خلال معالجة درامية كتبها هاني سرحان وأخرجها أحمد نادر جلال، وتقدم في 3 حلقات ضمن مسلسل «القصة الكاملة».

وتتناول الحكاية مجموعة من الأفكار والفرضيات التي ارتبطت بالقضية، من بينها السحر والدجل والخرافات والسحر الأسود وأعمال المقابر، إلى جانب الاعتقاد بوجود ذهب مدفون، مع تقديمها في إطار درامي يستعرض الاحتمالات دون حسم هوية مرتكب الجريمة.

ويشارك في بطولة الحكاية أحمد عبد الوهاب، ومراد مكرم، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد عبد الوهاب الفنان أحمد عبد الوهاب أفلام أحمد عبد الوهاب أعمال أحمد عبد الوهاب حكاية «ما لم يحكَ عن بني مزار»

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