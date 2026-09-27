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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن بالمنيا يطلق مهرجان حماة الإبداع للفنون التشكيلية

حماة الوطن
حماة الوطن

تطلق أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، برعاية النائب علاء مكادي أمين الحزب بالمحافظة، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «حماة الإبداع للفنون التشكيلية»، تحت شعار «موهبتك انطلاقة وانتماء»، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، في إطار توجه يستهدف دعم المواهب وربط الأنشطة الثقافية والفنية برسائل التوعية وبناء الوعي المجتمعي.

ويشرف على المهرجان حسين منير المصري، أمين التدريب والتثقيف بأمانة الحزب بالمحافظة ورئيس المهرجان، ويستهدف إتاحة مساحة للمبدعين في مجال الفنون التشكيلية لعرض أعمالهم واكتشاف المواهب المتميزة وتكريمها.

بناء الوعي وتعزيز قدرة المواطن 

ولا تقتصر فعاليات «حماة الإبداع» على الجانب الفني، حيث تتضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان مساحات للحوار والتوعية، من خلال لقاءات وصالونات تنظم على هامش الأنشطة، بما يتيح التواصل المباشر مع المشاركين وطرح القضايا المرتبطة ببناء الوعي وتعزيز قدرة المواطن على التعامل مع التحديات المختلفة.

وتتبنى أمانة الحزب هذا النهج في عدد من أنشطتها، بحيث يمثل كل نشاط مدخلًا للتواصل المجتمعي وتقديم رسائل توعوية تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، فعلى هامش الفعاليات الفنية يمكن تنظيم حوار مع الفنانين والمشاركين حول دور الثقافة والفنون في بناء الوعي والانتماء، بينما يمكن توظيف الفعاليات الرياضية في طرح رسائل توعوية موجهة إلى الشباب والرياضيين، إلى جانب الفعاليات المخصصة للمعلمين وغيرها من الأنشطة المجتمعية.

ويأتي مهرجان الفنون التشكيلية بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، بما يمنح المعرض بُعدًا إضافيًا يرتبط بقيم الانتماء والوعي الوطني، مع إتاحة الفرصة أمام المشاركين من مختلف الفئات العمرية للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم من خلال أعمالهم الفنية.

وتبدأ فعاليات المهرجان باستقبال الأعمال الفنية يوم الإثنين 28 سبتمبر، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، بحد أقصى عملين لكل متسابق، على أن تتولى اللجنة المنظمة تحديد الأعمال التي سيتم عرضها. ويُشترط تدوين اسم المتسابق وسنه ومؤهله ورقم هاتفه على ظهر كل عمل.

وتخصص اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر لتجهيز وتعليق الأعمال، فيما يشهد الأربعاء 30 سبتمبر افتتاح المعرض وتقييم الأعمال بحضور قيادات الحزب ولجنة التقييم، من السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

ويستمر عرض الأعمال أمام الجمهور يومي الخميس والجمعة 1 و2 أكتوبر، من الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

ويعكس تنظيم المهرجان توجه «حماة الوطن» بالمنيا إلى توظيف الفعاليات الجماهيرية والثقافية والرياضية كمساحات للتواصل المباشر مع المواطنين، بحيث لا تتوقف الفعالية عند حدود النشاط الأساسي، وإنما تمتد إلى الحوار والتوعية وتعزيز الوعي المجتمعي والانتماء.

حماة الوطن حماة الإبداع انتصارات أكتوبر

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