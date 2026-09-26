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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادية بحماة الوطن: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة أكدت رفض تهجير الفلسطينيين وحماية مياه النيل

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة
محمد الشعراوي

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حملت رسائل واضحة بشأن عدد من القضايا التي تمس الأمن القومي المصري والعربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن المائي.

وقالت شحاتة، في بيان لها اليو، إن تأكيد رئيس الوزراء مدبولي رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة الوصول إلى حل سياسي عادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

 تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضافت، أن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب والبدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يؤكد أهمية الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها وفتح مسار سياسي جاد يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكدت شحاتة أن تشديد رئيس الوزراء على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية يعكس أهمية نهر النيل بالنسبة للدولة المصرية وشعبها، مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع ملف المياه باعتباره قضية حقوق ومصالح مشتركة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح دول أخرى.

وأشارت إلى أن تأكيد مصر دعم حق الشعوب في التنمية، بالتوازي مع رفض إلحاق الضرر بالآخرين، يقدم إطارًا واضحًا للتعامل مع قضايا المياه العابرة للحدود، يقوم على التعاون وحسن الجوار والتوصل إلى اتفاقات ملزمة تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف.

وأكدت شحاتة أن الجمع بين القضيتين في كلمة مصر أمام الأمم المتحدة يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق الشعوب، سواء من خلال دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض تهجيره، أو من خلال الدفاع عن حق الشعب المصري في موارده المائية، في إطار احترام القانون الدولي والتعاون بين الدول.

المستشارة ماريان شحاتة ماريان شحاتة حزب حماة الوطن حماة الوطن الأمن القومي المصري

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