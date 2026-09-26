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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تثمن تحركات الخارجية لحماية المعلمين المصريين بالكويت وتطالب بحلول عاجلة

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

ثمنت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحركات العاجلة التي قامت بها وزارة الخارجية ونقابة المهن التعليمية بشأن أزمة أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في دولة الكويت.

وأكدت “هندى” أن متابعة وزارة الخارجية للملف، وتحرك نقابة المهن التعليمية للدفاع عن حقوق أبنائها من المعلمين، يعكس حرص الدولة المصرية بكل مؤسساتها على حماية أبنائها في الخارج وصون كرامتهم وحقوقهم.

 

نموذج مشرف للكفاءة والإخلاص

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المعلمين المصريين في الكويت كانوا وما زالوا نموذجاً مشرفاً للكفاءة والإخلاص، وساهموا لعقود طويلة في بناء المنظومة التعليمية بدولة الكويت الشقيقة، وهو ما يستوجب تقدير جهودهم وعدم تركهم يواجهون مصيراً مجهولاً بعد إنهاء خدماتهم.

ودعت النائبة سجى عمرو هندي، إلى سرعة تكثيف التحركات الدبلوماسية والقنصلية مع الجانب الكويتي، والتنسيق الكامل بين وزارات الخارجية والعمل والتربية والتعليم ونقابة المعلمين، لتوفير حلول عملية وعاجلة تضمن استمرارهم في العمل، سواء من خلال إعادة توزيعهم على مدارس أخرى، أو توفيق أوضاعهم القانونية، أو توفير فرص عمل بديلة لهم داخل الكويت أو عند عودتهم إلى أرض الوطن.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بضرورة متابعة مستمرة للملف لضمان حصول كل معلم مصري على كامل مستحقاته وحماية حقوق المصريين بالخارج بشكل عام، باعتبارها قضية أمن قومي ومسئولية وطنية.

النائبة سجى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب النواب وزارة الخارجية

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