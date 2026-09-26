لطلاب الأزهر.. تطبيق منظومة الحضور والغياب إلكترونيًا لتسليم الوجبات بالمدن الجامعية

بدأت المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم السبت، تسليم الوجبات الغذائية للطلاب وفي إطار حرصها على تيسير الإقامة والتغذية للطلاب قررت إدارة المدن، تطبيق المنظومة الإلكترونية لتسليم الوجبات الغذائية.

وتحرص إدارة المدن الجامعية، على تهيئة المناخ الملائم للطلاب الذي يساعدهم على تحصيل العلم ويحقق لهم الأمان في الإقامة والتغذية فقد بدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية في تقديم الإجازات اليومية للطلاب وتسليم الوجبات الغذائية.

ويسجل الطالب عبر الإنترنت الأيام التي يرغب في الإجازة فيها وكذا أيام حضوره في المدينة ومن خلالها تحدد له عدد الوجبات المستحقة له، وعن طريق مسح ( QR code) تظهر الوجبات اليومية التي يمكن تسلمها من المطعم.

ضوابط التسكين واستلام الوجبات

كشفت إدارة المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر، عن مجموعة من الضوابط التي يجب الإلتزام بها من الطالبات في التسكين واستلام الوجبات ونظام المعيشة داخل السكن الجامعي.

وأعلنت إدارة المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر، أنه ابتداءا من اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر سيتم تسليم وجبات التغذية، وفي أول يوم للتسكين، يتم عمل تمام للطالبة، ويستمر بعد ذلك التمام اليومي من خلال المشرفة المتواجدة المتواجدة في المبنى، وكذلك من خلال الكارنيه الإلكتروني.

وأوضحت إدارة المدينة الجامعية، أن مواعيد غلق البوابات في الساعة 7 مساءً، وموعد التمام داخل المبنى في الساعة 8 مساءً، ويُمنع التأخير أو المبيت خارج السكن دون إذن رسمي.

ضوابط السكن في المدينة الجامعية

وفي حالة المبيت خارج السكن دون إذن، يتم إرسال إخطار إلى ولي الأمر. وإذا تكرر المبيت خارج السكن دون إذن أو التأخير ثلاث مرات، يكون الجزاء الإخلاء الإداري وعدم السماح بدخول السكن في السنوات التالية.

ويُستخدم الكارنيه في أمرين مهمين:

1- إثبات التواجد بالمدينة.

2- استلام وجبات التغذية.

وفي الفترة الحالية، سيتم استخدام بونات التغذية المؤقتة، ويتم استلامها من قسم البونات، وذلك لحين الانتهاء من استخراج وتسليم الكارنيهات لجميع الطالبات.

أما مواعيد استلام الوجبات، فتُتاح الوجبات للطالبات من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساءً، وتشمل الوجبات الثلاث: الإفطار - الغداء - العشاء، وعلى كل طالبة موجودة بالمدينة أن تقوم باستلام وجبتها في الموعد المحدد، وعدم استلام الوجبة رغم وجود الطالبة بالمدينة يُعد مخالفة، لأن الوجبة تم إعدادها وحساب تكلفتها بالفعل.

متى تتحمل الطالبة قيمة الوجبة؟

وللإجابة عن سؤال: متى تتحمل الطالبة قيمة الوجبة؟ فإنها تكون عند المبيت أو السفر بدون إذن، إذا غادرتِ المدينة أو سافرتِ دون عمل إجازة رسمية من المدينة، فسيتم اعتباركِ موجودة، وبالتالي تُحسب عليكِ الوجبات التي تم إعدادها باسمكِ، وتتحملين قيمتها، لذلك، إذا كنتِ ستغادرين المدينة، يجب عمل الإجازة مسبقًا.

أما عن كيفية عمل الإجازة، فإنه يجب على الطالبات المقيمات بنظام التغذية عمل الإجازة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل، حتى يتم إيقاف إدراج اسم الطالبة ضمن كشوف إعداد الوجبات، ولا تنتظر الطالبة حتى موعد السفر ثم تطلب إلغاء الوجبات، لأن الوجبة تكون قد أُدرجت بالفعل ضمن الكشوف وتم حساب تكلفتها.

أما إذا كانت الطالبة لا ترغب في تناول الوجبات، إذا كنتِ موجودة بالمدينة، ولكنِ تأخرت عن موعد استلام الوجبة أو قررت عدم تناولها، وكانت الوجبة قد أُعدت وحُسبت ضمن وجبات اليوم، فستتحمل قيمة الوجبة حتى لو لم تستلمها، وإذا كانت الطالبة لا ترغب في الاستفادة من التغذية، فعليها التوجه إلى المختصين لعمل تحويل رسمي إلى إقامة بدون تغذية، وليس ترك الوجبات دون استلام.