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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب: "أرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة".

وأضاف ترامب،: "إيران تريد اتفاقا وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا لكن الاقتراح غير مقبول".


وأفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحًا إيرانيًا يهدف إلى التوصل لهدنة لمدة سبعة أيام، وفتح الطريق أمام إعادة تشغيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب رفض المقترح الإيراني، الذي عرضه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ويتضمن وقف الأعمال القتالية وتهيئة الظروف لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

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