بعد لقائه بالرئيس الصيني .. رئيسة وزراء اليابان تجري محادثة هاتفية مع ترامب

جرت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مباحثات هاتفية، اليوم /السبت/، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك في أعقاب لقاء الأخير بالرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن.

وقال مصدر حكومي ياباني، وفقا لوكالة أنباء كيودو - إنه يُرجح أن الرئيس ترامب قد أطلع رئيسة الوزراء تاكايتشي على تفاصيل قمة واشنطن الصينية-الأمريكية.

والتقت تاكايتشي، ترامب في نيويورك، الثلاثاء الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مسعى واضح لتنسيق المواقف بين طوكيو واشنطن قبيل انعقاد القمة الأمريكية-الصينية.

وكان ترامب وتاكايتشي، قد أجريا محادثات هاتفية مماثلة في شهر مايو الماضي، إثر لقاء جمع ترامب وشي جين بينج في الصين في وقت سابق.