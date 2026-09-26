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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد الشعراوي

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت معبرة عن رؤية مصرية متكاملة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ورسخت مجموعة من الثوابت التي تستند إليها الدولة المصرية في حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالح شعوب المنطقة، ودعم الاستقرار والتنمية والسلام.

وأشار الجوهري ، في بيان له اليوم، إلى أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، يمثل رسالة واضحة تعكس ثبات الموقف المصري في الدفاع عن حقوق الشعب المصري في مياه النيل، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن مصر لا تعارض حق الشعوب في التنمية، موضحا أن طرح مصر يقوم على مبدأ التعاون وحسن الجوار واحترام القانون الدولي، بما يضمن تحقيق التنمية دون الإضرار بحقوق ومصالح الدول الأخرى، والتعامل مع الموارد المائية المشتركة يجب أن يقوم على التوافق والاتفاقات الملزمة، وليس الإجراءات الأحادية أو فرض الأمر الواقع.

ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن ما طرحه رئيس الوزراء بشأن القضية الفلسطينية يعكس ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، مشيرا  إلى أن تأكيد مصر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب وإعادة الإعمار، يمثل رؤية متكاملة تربط بين البعد الإنساني والمسار السياسي، وتدعم الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة تقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت الجوهري إلى أهمية الرسالة التي حملتها كلمة رئيس الوزراء بشأن ترابط الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن استقرار المنطقة يتطلب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، والابتعاد عن التدخلات التي تؤدي إلى إطالة أمد الصراعات وزيادة معاناة الشعوب، مضيفا أن رؤية مصر القائمة على الحلول السياسية والتسويات الوطنية، ورفض تقويض مؤسسات الدول أو تحويل أزمات المنطقة إلى ساحات للصراع، تمثل مدخلا مهمًا لحماية الأمن الإقليمي وفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية.

وأكد الجوهري أن كلمة مصر حملت كذلك رسالة مهمة بشأن العدالة الاقتصادية والتنمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية من أعباء الديون وارتفاع تكلفة التمويل وضيق الحيز المالي، موضحا أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن التنمية ليست منحة بل حق ومصلحة مشتركة يعكس أهمية توفير التمويل العادل للدول النامية، ودعم قطاعات التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويحد من أسباب الأزمات الإنسانية والأمنية.

وأوضح الجوهري، أن كلمة مصر لم تقتصر على الملفات السياسية والأمنية، وإنما تناولت كذلك قضايا المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، بما يعكس إدراك الدولة المصرية لطبيعة التحولات العالمية الجديدة، مؤكدا أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية أصبحت ملفات مؤثرة في مستقبل الدول، مشيرًا إلى أهمية أن تتيح التطورات التكنولوجية فرصا متكافئة أمام الدول النامية، وألا تتحول التكنولوجيا إلى مصدر جديد لتوسيع فجوة التنمية بين دول العالم.

واختتم المهندس عادل الجوهري، بالتأكيد على أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكست ثوابت الدولة المصرية في حماية أمنها القومي، والدفاع عن حقوقها المشروعة، ودعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالتوازي مع تبني رؤية تدعم التنمية والعدالة وإصلاح منظومة العمل الدولي، وأن الرسائل التي حملتها كلمة رئيس الوزراء تؤكد أن مصر تتحرك على الساحة الدولية برؤية واضحة تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم سيادة الدول، ورفض التهجير، وحماية الأمن المائي، ودعم التنمية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب عادل الجوهري الجبهة الوطنية

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