بلاغ يتهم سيدة بابتزاز والتشهير برجل أعمال شهير في الجيزة

قال أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية نيابةً عن رجل أعمال شهير على خلفية نشر إحدى السيدات مقطع فيديو تضمن وقائع واتهامات منسوبة إلى موكله.

وقال مكتب المحامي، في بيان إعلامي، إن موكله هو المالك والحائز الفعلي للفيلا رقم 747 الكائنة بمنطقة اللوتس بمدينة الشيخ زايد، موضحاً أن ملكية الفيلا آلت إليه بموجب عقد بيع وتنازل محرر بينه وبين السيدة المشار إليها.

وأضاف البيان أن موكله قام بسداد كامل قيمة الثمن المتفق عليه للسيدة، وفقاً للمستندات والعقود المشار إليها في البيان.

وأشار الدفاع إلى أن رجل الأعمال تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق ضد السيدة، اتهمها فيه، بالابتزاز والتشهير والبلاغ الكاذب، وادعى مدنياً قبلها بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأكد أن موكله اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن حقوقه، مشيراً إلى احتفاظه بكافة حقوقه القانونية قبل أي شخص يثبت تعمده نشر معلومات أو وقائع غير صحيحة عنه، أو إسناد أمور إليه دون سند قانوني.

وشدد الدفاع على أن الفصل في الاتهامات والوقائع محل النزاع يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقاً لما تسفر عنه الإجراءات القانونية والمستندات المقدمة في القضية.