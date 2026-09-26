قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين من الأمم المتحدة: مصر لن تتسامح في أمنها المائي وحقها في الوجود
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
معهد الفلك: غدا تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما
الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات
مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يطلق موقعًا حكوميًا جديدًا بمشاركة قادة الذكاء الاصطناعي.. الثلاثاء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم /الثلاثاء/ المقبل، بمشاركة عدد من قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موقعا حكوميا جديدا يحمل اسم "أمريكا دوت جوف"، يهدف إلى تسهيل وصول الأمريكيين إلى المعلومات والخدمات الفيدرالية الموزعة حاليًا بين جهات حكومية متعددة.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية جلسات نقاش حول الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة والفضاء والزراعة.. ومن بين المشاركين المتوقعين جنسن هوان من شركة "إنفيديا" للتكنولوجيا، وإيلون ماسك من "تسلا" للسيارات الكهربائية، وتوم براون الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولين آخرين.

وقال جو جيبيا، الشريك المؤسس لـ"إير بي إن بي" للسكن السياحي والمسؤول عن استوديو التصميم الوطني، إن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي ستساعد الأمريكيين على الوصول بسهولة أكبر إلى الخدمات الحكومية.

تأتي الفعالية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فرض ضوابط على تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من بعض قادة القطاع بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا. إلا أن ترامب يؤكد أنه لن يبطئ تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل المنافسة مع الصين على قيادة هذا المجال، الذي أصبح أحد محاور التنافس الاقتصادي بين البلدين.

كما يتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من القضايا المطروحة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، مع تزايد مخاوف الناخبين بشأن تأثير التكنولوجيا على الوظائف وارتفاع استهلاك مراكز البيانات للطاقة وما يترتب عليه من زيادة فواتير الكهرباء.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

رئيس جامعة السادات

رئيس جامعة مدينة السادات رئيسًا شرفيًا للمؤتمر الدولي العاشر للأورام

محافظ البحيرة

كان عريس ومستنيين نفرح بيه.. أسرة شاب بالبحيرة تطالب بالقصاص بعد وفاته على يد زميله

بالصور

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

مع العودة للمدارس.. كيف نتخلص من قمل الرأس؟ وتحذير من مقاومة بعض الأنواع للعلاجات

كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد