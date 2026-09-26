ترامب يطلق موقعًا حكوميًا جديدًا بمشاركة قادة الذكاء الاصطناعي.. الثلاثاء

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم /الثلاثاء/ المقبل، بمشاركة عدد من قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موقعا حكوميا جديدا يحمل اسم "أمريكا دوت جوف"، يهدف إلى تسهيل وصول الأمريكيين إلى المعلومات والخدمات الفيدرالية الموزعة حاليًا بين جهات حكومية متعددة.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية جلسات نقاش حول الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة والفضاء والزراعة.. ومن بين المشاركين المتوقعين جنسن هوان من شركة "إنفيديا" للتكنولوجيا، وإيلون ماسك من "تسلا" للسيارات الكهربائية، وتوم براون الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولين آخرين.

وقال جو جيبيا، الشريك المؤسس لـ"إير بي إن بي" للسكن السياحي والمسؤول عن استوديو التصميم الوطني، إن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي ستساعد الأمريكيين على الوصول بسهولة أكبر إلى الخدمات الحكومية.

تأتي الفعالية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فرض ضوابط على تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من بعض قادة القطاع بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا. إلا أن ترامب يؤكد أنه لن يبطئ تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل المنافسة مع الصين على قيادة هذا المجال، الذي أصبح أحد محاور التنافس الاقتصادي بين البلدين.

كما يتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من القضايا المطروحة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، مع تزايد مخاوف الناخبين بشأن تأثير التكنولوجيا على الوظائف وارتفاع استهلاك مراكز البيانات للطاقة وما يترتب عليه من زيادة فواتير الكهرباء.