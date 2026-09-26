دفعة جديدة للاستثمارات.. وزير الصناعة يفتتح خط إنتاج جديد بمصنع للعناية الشخصية

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات افتتاح خط إنتاج جديد بأحد مصانع العناية الشخصية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

يأتي افتتاح خط الإنتاج الجديد في إطار توسعات الشركة بالسوق المصرية، ودعم قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز الاستفادة من قاعدة التصنيع المحلية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

خالد هاشم: القطاع الخاص شريك مهم للصناعة المصرية

وفي مستهل كلمته، تقدم وزير الصناعة بالتهنئة لإدارة الشركة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء المصنع، وافتتاح خط الإنتاج الجديد رقم 13، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يمثل إضافة فعلية للقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركة في مصر.

وقال خالد هاشم إن الشركة أصبحت على مدار السنوات الماضية شريكًا مهمًا للصناعة المصرية، حيث تمتلك الشركة 3 مصانع في مصر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة.

وأوضح أن إضافة خط الإنتاج الجديد تعكس نموذجًا لشركة عالمية تعتمد على قاعدة إنتاج محلية وتتخذ من مصر نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومن بينها الموقع الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية، وتوافر العمالة المدربة، والتطور المستمر في البنية التحتية.

وزير الصناعة: التوسع الجديد يدعم التصنيع المحلي والصادرات

وأكد الوزير أن التوسع الجديد يتسق مع استراتيجية وزارة الصناعة التي تضع تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات الصادرات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز قدرات الصناعة المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية ضمن أولوياتها.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن وزارة الصناعة تعمل على تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المصانع القائمة من التوسع وتشجع على ضخ استثمارات صناعية جديدة.

إشادة بخطط الشركة في الاستدامة وإعادة تدوير المياه

وأشاد خالد هاشم بالخطوات التي تتخذها الشركة في مجال الاستدامة، ومنها مبادرات إعادة تدوير المياه، والاعتماد على البلاستيك المعاد تدويره في العبوات.

وأكد أن هذه الممارسات تتوافق مع أولويات وزارة الصناعة في دعم الصناعات التمكينية المرتبطة بالطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وثمن الوزير استمرار الشركة في الاستثمار بالسوق المصرية، ومساهمتها في مجالات التشغيل والتصنيع المحلي والتصدير، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

منافسة بين فروع الشركات العالمية لجذب الاستثمارات

وأوضح وزير الصناعة أن هناك منافسة بين الفروع الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات لجذب الاستثمارات العالمية إلى الدول التي تعمل بها، مشيرًا إلى أهمية كفاءة فرق العمل المحلية وقدرتها على إقناع الشركات الأم بجدوى الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

ولفت إلى دور الدولة في دعم هذه الرؤية من خلال مساندة المستثمرين وتسهيل إعداد دراسات جدوى تستند إلى الحقائق والأرقام، إلى جانب العمل على تيسير بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية.

وأكد هاشم أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات وترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير.

تكريم العمالة المتميزة ودعم العنصر البشري

وأشاد الوزير بمبادرة الشركة لتكريم العمالة المتميزة وفريق العمل بالمصنع، مؤكدًا أن الاهتمام بالعنصر البشري وتقدير الكفاءات يمثلان ركيزة أساسية لنجاح المنظومات الصناعية.

وأشار إلى أن كفاءة فريق العمل وسجل الإنجازات يسهمان في تعزيز مصداقية الفروع المحلية لدى الشركات الأم، وهو ما يمكن أن يدعم قرارات جذب استثمارات جديدة وتنفيذ توسعات مستقبلية.

وزير الصناعة يتفقد خط الإنتاج الجديد وخط إنتاج الشامبو

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، تفقد وزير الصناعة المصنع لمتابعة التشغيل الفعلي لخط الإنتاج الجديد، كما تفقد خط إنتاج الشامبو، واستمع إلى عرض توضيحي حول التقنيات المتطورة المستخدمة في خطوط الإنتاج.

واطلع الوزير على دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق معايير الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم الخطط التصديرية للشركة في الأسواق العالمية.

واختتم وزير الصناعة بالتأكيد على مواصلة الوزارة تقديم أوجه الدعم للشركة وشركاء القطاع الخاص، بما يدعم الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة، وتعزز التصنيع المحلي، وتزيد حجم الصادرات، متمنيًا للشركة وإدارتها والعاملين بها مواصلة النجاح والتوسع في التصنيع من مصر لخدمة الأسواق المختلفة.