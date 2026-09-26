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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نعمل على رقمنة وتبسيط الإجراءات لتوفير «رحلة مستثمر» واضحة ومتكاملة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، لبحث سبل تعزيز استثمارات المجموعة في مصر، ومناقشة فرص التوسع في عدد من القطاعات، في ضوء خبرتها الممتدة وتنوع أنشطتها في السوق المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد، حرص الحكومة على دعم الاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات للتوسع وزيادة استثماراتها.

تحسين «رحلة المستثمر» محور رئيسي لتطوير مناخ الاستثمار

وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمنظومة الاستثمارية، بما يقلل الأعباء الإجرائية ويسرع إنجاز المعاملات، مؤكدًا أن تحسين «رحلة المستثمر» يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير مناخ الاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد، تبني منهجية أكثر فاعلية في استهداف المستثمرين والتواصل المباشر مع الشركات والقطاعات المتوافقة مع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون مع مجموعة «الفطيم» في مجالات الخدمات اللوجستية، والتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية، ومشروعات الطاقة، والتوسع في المناطق الاستثمارية.

كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات لوجستية لدعم الشركات الصناعية والتجارية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، حيث أكد الوزير أهمية اختيار المواقع الملائمة للمشروعات والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص المجموعة على مواصلة التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها، وبحث فرص استثمارية جديدة في عدد من القطاعات.

وقال عمر الفطيم: «على مدار 50 عامًا، شكّلت مصر سوقًا مهمًا لمجموعة الفطيم، وواصلنا خلالها تنمية أعمالنا وتوسيع نطاق حضورنا في عدد من القطاعات. وننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها امتدادًا لهذه المسيرة، من خلال مواصلة الاستثمار طويل الأمد، واستكشاف فرص جديدة تدعم نمو أعمالنا وتسهم في التنمية الاقتصادية في مصر».

وزير الاستثمار رحلة المستثمر دعم الاستثمارات السوق المصرية تطوير مناخ الاستثمار

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