حديد وأسمنت وطوب.. أسعار مواد البناء اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

استقرت أسعار مواد البناء في السوق المحلية عند مستويات متفاوتة، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، وسط متابعة مستمرة لحركة أسعار الحديد والأسمنت والجبس، إلى جانب أسعار الزلط والرمل والطوب الأحمر، في ظل تأثر السوق المحلية بتغيرات أسعار الخامات عالميًا وتكاليف الإنتاج والنقل والطاقة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

جاءت أسعار الحديد لدى عدد من الشركات وفق أحدث البيانات المتاحة كالتالي:

حديد عز: 39,781 جنيهًا للطن.

الحديد الاستثماري: 38,049 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 38,500 جنيه للطن.

السويس للصلب: 39,950 جنيهًا للطن.

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 39,200 جنيه للطن.

الجيوشي للصلب: 36,500 جنيه للطن.

المدينة للصلب: 38,000 جنيه للطن.

حديد النوبارية: 37,000 جنيه للطن.

حديد عنتر: 36,100 جنيه للطن.

حديد بيانكو: 36,000 جنيه للطن.

العربية للصلب: 36,200 جنيه للطن.

حديد العلا: 35,700 جنيه للطن.

حديد المعادي: 38,000 جنيه للطن.

مصر ستيل: 36,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

سجلت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وعلاماته التجارية المستويات التالية:

الأسمنت الرمادي: 4,164 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: 3,980 جنيهًا.

أسمنت السويس: 3,850 جنيهًا.

أسمنت الكينج 52.5: 3,870 جنيهًا.

الأسمنت العسكري 52.5: 3,850 جنيهًا.

المسلح بلس 42.5: 3,840 جنيهًا.

العسكري 42.5: 3,800 جنيه.

سوبر سيناء 42.5: 3,770 جنيهًا.

المسلح مقاوم: 3,890 جنيهًا.

حلوان مقاوم: 3,900 جنيه.

السويس مقاوم: 3,900 جنيه.

صقر سيناء 42.5: 3,660 جنيهًا.

النصر 42.5: 3,575 جنيهًا.

المعلم 42.5: 3,560 جنيهًا.

المسلح 32.5 للتشطيبات: 3,400 جنيه.

الأصلي 32.5: 3,368 جنيهًا.

أهل مصر 32.5: 3,350 جنيهًا.

تشطيبات التعمير: 2,740 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الأسمنت الأبيض وفق آخر قائمة تفصيلية متاحة على النحو التالي:

سوبر رويال: 6,300 جنيه للطن.

سوبر سيناء 42.5: 6,000 جنيه.

رويال العادة 52.5: 6,000 جنيه.

الفيروز: 5,800 جنيه.

إعمار المنيا: 5,800 جنيه.

أسعار الجبس اليوم

تراوحت أسعار الجبس بين 1,850 و2,075 جنيهًا للطن، وفقًا للأنواع والعلامات التجارية، وجاءت كالتالي:

جبس الدولية: متوسط 2,075 جنيهًا للطن.

جبس سيناء «جبسينا»: متوسط 2,075 جنيهًا.

جبس مصر سيناء «إيكوبات»: 2,050 جنيهًا.

جبس السويس: متوسط 2,025 جنيهًا.

جبس العامرية: 2,000 جنيه.

نجوم سيناء للجبس «المعمار»: متوسط 1,925 جنيهًا.

جبس البلاح: 1,850 جنيهًا للطن.

أسعار الزلط اليوم

تختلف أسعار الزلط بحسب النوع والحجم ومصدر التوريد، وجاءت آخر الأسعار المتاحة كالتالي:

زلط فينو: 450 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط مخصوص: 520 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط سن: 500 جنيه للمتر المكعب.

زلط عادي: 600 جنيه للمتر المكعب.

أسعار الرمل اليوم

سجلت أسعار الرمل المستويات التالية:

الرمل الناعم: 515 جنيهًا للمتر المكعب.

الرمل الحرش أو العادي: 480 جنيهًا.

الرمل المفلتر أو الموسكي: 540 جنيهًا.

أسعار الطوب الأحمر اليوم

جاءت أسعار الطوب الأحمر الطفلي المثقب وفق المقاسات المختلفة كالتالي:

الطوب الأحمر الطفلي المثقب 19×9×6 سم: 2,215 جنيهًا للألف طوبة.

الطوب الأحمر الطفلي المثقب 19×9×12 سم: 2,455 جنيهًا للألف طوبة.

الطوب الأحمر الطفلي المثقب 25×12×12 سم: 3,570 جنيهًا للألف طوبة.

أسعار الحديد عالميًا

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تتأثر أسعار الحديد في السوق المصرية بحركة أسعار الخامات والمنتجات العالمية، وسجل خردة HMS 1&2 بنسبة 80:20 نحو 398 دولارًا للطن، بينما بلغ سعر خام الحديد تركيز 62% نحو 99 دولارًا للطن.

كما سجل البيليت الروسي نحو 470–480 دولارًا للطن، بينما تراوح سعر البيليت التركي المستورد من دول رابطة الدول المستقلة بين 525 و535 دولارًا للطن، وسجل البيليت الصيني نحو 465–470 دولارًا للطن.

وبلغ سعر حديد التسليح التركي نحو 630–650 دولارًا للطن، فيما تراوح سعر الواير رود التركي بين 660 و670 دولارًا للطن.

عوامل تحرك أسعار مواد البناء

وتتأثر أسعار مواد البناء في السوق المحلية بعدة عوامل، من بينها حركة أسعار الخامات عالميًا، وتكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، إلى جانب مستويات العرض والطلب في السوق المصرية.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من منطقة إلى أخرى، بحسب الشركة ومكان الشراء وتكاليف النقل، لذلك قد تسجل أسعار البيع الفعلية فروقًا عن متوسطات الأسعار المعلنة.