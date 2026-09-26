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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر 500 شركة خاصة في الصين تتجه نحو قطاعات واعدة في مسار الارتقاء

التحول الصناعي
التحول الصناعي
أ ش أ

أظهر أحدث تقرير صناعي أن أكبر 500 شركة خاصة في الصين تكثف جهودها في التحول الصناعي والابتكار، مع توجه متزايد نحو الصناعات الاستراتيجية الناشئة والصناعات المستقبلية.

وكشف اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة في بلدية تيانجين بشمالي الصين عن قائمة أكبر 500 شركة خاصة في الصين لعام 2026 وعن تقرير بحثي مصاحب لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الـ500 تعمل بفاعلية على تعزيز مكانتها في الصناعات الاستراتيجية الناشئة والصناعات المستقبلية. ومن بين الشركات التي قدمت بيانات ذات صلة، استثمرت 311 شركة في 679 مشروعا للصناعات الاستراتيجية الناشئة، بينما أطلقت 82 شركة 112 مشروعا في مجال الصناعات المستقبلية.

وتعد هذه النسخة الـ28 من المسح واسع النطاق للشركات الخاصة التي يجريها الاتحاد.

وقد شارك في مسح هذا العام ما إجماليه 6350 شركة، تجاوزت الإيرادات التشغيلية لكل منها مليار يوان (حوالي 148.22 مليون دولار أمريكي) في عام 2025. وتضم القائمة أكبر 500 شركة من حيث حجم الإيرادات.

ووفقا للمسح، واصلت أكبر 500 شركة خاصة في الصين تحسين قدراتها الابتكارية وكفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية الجوهرية خلال عام 2025، ما يعكس توجها عاما نحو تنمية ذات جودة أعلى ويقودها الابتكار.

وحققت هذه الشركات إيرادات تشغيلية إجمالية بلغت 44.93 تريليون يوان في عام 2025، من بينها تجاوزت إيرادات 110 شركات حاجز الـ100 مليار يوان لكل منها.

وفيما يتعلق بالابتكار، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير للشركات الـ500 التي قدمت بيانات ذات صلة 1.26 تريليون يوان، بمتوسط استثمار في هذا المجال يعادل 2.95 في المائة من الإيرادات.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لدى هذه الشركات أكثر من 1.34 مليون شخص في العام الماضي. وبلغ عدد الشركات التي تجاوزت نسبة العاملين في مجال البحث والتطوير فيها 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة 204 شركات، فيما سجلت 16 شركة كثافة إنفاق على البحث والتطوير تجاوزت 10 في المائة.

وخصصت الخطة الخمسية الـ15 للصين (2026-2030) فصلا مستقلا لموضوع "بناء نظام صناعي حديث وترسيخ أسس الاقتصاد الحقيقي"، مع تحديد "تنمية وتوسيع الصناعات الناشئة والمستقبلية" كإجراء رئيسي.

واستجابة لذلك، تعمل أكبر 500 شركة خاصة في الصين على توظيف التقنيات الرقمية والذكية والخضراء لدفع عجلة تطورها.

هذا ووضعت نحو 60.6 في المائة من هذه الشركات خططا استراتيجية للتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حين تعمل 83.4 في المائة منها على المضي قدما في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون، وذلك من خلال تدابير تشمل اعتماد تقنيات ومعدات خضراء ومنخفضة الكربون وإجراء حسابات انبعاثات الكربون وتنفيذ عمليات تحديث خضراء وذكية.

وفي هذا السياق، صرح لين تسه يان، الأمين العام لاتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، بأن الارتقاء الهيكلي لأكبر 500 شركة خاصة في الصين سيساهم في تعزيز محركات نمو جديدة وتقوية مرونة سلاسل الصناعة والتوريد وقدرتها التنافسية العالمية.

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