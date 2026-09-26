أسعار الذهب اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، وسط تحركات محدودة للمعدن الأصفر، مع استمرار متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتطورات أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6260 جنيهًا للشراء، مقابل 6220 جنيهًا للبيع.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: نحو 7154 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 22: نحو 6558 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21: نحو 6260 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18: نحو 5365 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.08 ألف جنيه للشراء، مقابل 49.76 ألف جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المحلية.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عند الشراء من محال الصاغة بحسب المصنعية والدمغة والرسوم المضافة على سعر الجرام.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب نحو 4296 دولارًا للشراء و4995 دولارًا للبيع وفق البيانات الواردة في آخر تحديث للأسعار.

وتترقب الأسواق تحركات الذهب عالميًا، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والسياسات النقدية، إلى جانب حركة الدولار والعوامل المؤثرة على المعدن الأصفر.

تحركات أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس زيادة محدودة لم تتجاوز 35 جنيهًا، قبل أن تستقر خلال بداية تعاملات اليوم السبت، مع استمرار حالة الترقب في السوق المحلية.