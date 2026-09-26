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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«مواقف تملؤها الرحمة».. الأزهر ينشر صورًا إنسانية من اليوم الدراسي بالمعاهد

الأزهر ينشر صورًا إنسانية من اليوم الدراسي بالمعاهد
الأزهر ينشر صورًا إنسانية من اليوم الدراسي بالمعاهد
محمد شحتة

عرضت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف مشاهد من يوم العمل الرسمي أثناء الدراسة في المعاهد الأزهرية؛ والتي تظهر مواقف إنسانية جميلة تعبر عن نبل أصحابها.

ويظهر في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، معلم يصحب أحد طلابه من ذوي الهمم إلى مقعد الدراسة، وطالب آخر من ذوي الهمم أيضا يشارك زملاءه يومهم الدراسي بابتسامةٍ تملأ وجهه.

معلم يحمل تلميذًا من ذوي الهمم

من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، يوثق موقفًا إنسانيًا داخل إحدى مدارس محافظة قنا، بعدما حرص أحد المعلمين على تحقيق حلم تلميذ من ذوي الهمم بالمشاركة في سباق للجري، وسط أجواء من الفرحة والتشجيع.

وأظهر الفيديو المعلم وهو يحمل التلميذ بين ذراعيه ويجري به خلال السباق، في محاولة لإشراكه في الفعالية الرياضية وعدم حرمانه من خوض التجربة مع زملائه.

وسادت حالة من السعادة بين المعلمين المتواجدين، الذين حرصوا على تشجيع المعلم والتلميذ خلال مشاركتهما في السباق، في مشهد حظي بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم بالموقف الإنساني، مؤكدين أن ما فعله المعلم يعكس روح التعاون والدعم وحرصه على إدخال الفرحة إلى قلب التلميذ، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في الأنشطة المدرسية.
 

الأزهر المعاهد الأزهرية لحظات إنسانية الطلاب ذوي الهمم

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