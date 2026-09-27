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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا ساهرا في بيروت.. شاهد

أحمد سعد
أحمد سعد
محمد سعيد

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، السبت 26 سبتمبر، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور جماهيري كبير. 

وصعد أحمد سعد، على أغنية “سكوت”، وبعدها قدم باقة من أغانيه القديمة والحديثة منها أغاني ألبومه الأخير «الإلكترو». 

ألبوم “الإلكترو” لـ أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم “الإلكترو”، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويقدم أحمد سعد أيضًا أغنية محيراني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية الليلة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع علي فتح الله.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد بيروت لبنان أغاني أحمد سعد

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