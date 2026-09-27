قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ضد هالاند .. تشكيل البرتغال والنرويج المتوقع بدوري الأمم الأوروبية
بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟
أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو

أقاليم تغرق بسبب الفيضانات في ليبيا
أقاليم تغرق بسبب الفيضانات في ليبيا

اجتاحت سيول جارفة جنوب وغرب وشمال ليبيا، مدمرة الطرق والجسور وجارفة السيارات ومتسببة في غرق عدد من الأشخاص، فيما سارعت فرق الإنقاذ لإجلاء العائلات العالقة وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية حالة الطوارئ.


أوضاع قاسية في مزدة ونسمة


وواجهت مدينتا مزدة ونسمة جنوب غرب البلاد ظروفاً قاسية منذ الخميس، حيث تدفقت مياه الفيضانات من الوديان إلى المنازل واجتاحت الطرق وأسقطت أبراج نقل الطاقة ذات الجهد العالي، مما تسبب في أضرار جسيمة للممتلكات العامة والخاصة.


فيضانات تضرب غرب البلاد وتقطع الخدمات


وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة في أجزاء من غرب ليبيا أدت إلى انقطاع السبل بالسكان وتعطيل الخدمات الأساسية، ونزوح عائلات في جميع أنحاء منطقة الجبال الغربية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن التقييمات مستمرة، ففي مزدة تضررت 220 عائلة، و30 منزلاً أصبح غير صالح للسكن فيما لحقت أضرار هيكلية بـ40 مسكناً آخر بسبب التعرية الشديدة، وفي الشقيقة تضرر 150 منزلاً لا يزال بعضها مغموراً ولا يمكن الوصول إليه، وفي نسمة تضرر 45 منزلاً بينها 25 غير صالح للسكن و15 بأضرار جزئية.

وأوضحت الوزارة أن الطرق المغلقة والمتضررة تعيق وصول فرق الاستجابة، ومن المتوقع ورود تحديثات إضافية مع تحسن الوصول.

انقطاع الكهرباء والمياه

وتعرضت عدة مدن في غرب البلاد لفيضانات شديدة ليلة الجمعة إلى السبت عقب أمطار غزيرة تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه وحاصرت الانهيارات الطينية السكان.

وأصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أوامره بتعبئة الموارد فوراً "لضمان استجابة سريعة"، وأظهرت صور متداولة سكاناً محاصرين في سياراتهم أو يحاولون الفرار من الطين.

وفي مزدة التي يقل عدد سكانها عن 30 ألفاً وتقع في منطقة شبه صحراوية جنوب طرابلس، تسببت الأمطار في "انقطاع واسع للتيار عقب انهيار العديد من أعمدة الكهرباء" فضلاً عن أضرار مادية وانهيارات، حسب المتحدث باسم البلدية عمر كاشاكا، وفي بني وليد على بعد 170 كيلومتراً جنوب طرابلس تم حشد فرق إنقاذ لتحرير محاصرين في مركبات جرفتها السيول.

مناطق منكوبة واستغاثات طبية

وأعلن المركز الإعلامي لبلدية نسمة المدينة منطقة منكوبة الجمعة، موضحاً أن فرق الطوارئ تجلي العائلات المحاصرة وتبحث عن المفقودين محذراً من استمرار سوء الأحوال، فيما ناشد مستشفى مزدة العام صباح الجمعة توفير الإمدادات الطبية الأساسية محذراً من عدم قدرته على تقديم الرعاية الطارئة دون شحنة عاجلة.

وقالت خدمة الإسعاف والطوارئ إن العائلات في نسمة لجأت إلى الجبال والأراضي المرتفعة مع تدفق المياه عبر منازلها، فيما أُعلن عن انتشال جثتي شخصين ولا يزال آخرون في عداد المفقودين وأُغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأرسلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي فرق طوارئ من الخمس غرب البلاد لضخ المياه وإعادة فتح الطرق، وفي غدامس أنقذ فريق طوارئ مهندساً فلبينياً يعمل لدى شركة الأنهار الصناعية بعد تعطل سيارته في وادٍ أثناء فحص الآبار.

وفي شمال غرب البلاد أغلقت مديرية أمن بني وليد الطريق إلى ترهونة بسبب فيضانات وادي واشتاتا محذرة السائقين من عبوره، فيما تواصل السلطات تدخلاتها لتقييم الأضرار ومساعدة المتضررين.

ليبيا فيضانات ليبيا سيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. حملات على مخابز السنطة وزفتى وقطور وسمنود وتحرير 42 محضرًا

القافلة

الهلال الأحمر والأزهر في مهمة إنسانية بجبال جنوب سيناء.. خدمات طبية وتوعوية ودعم نفسي للأهالي.. صور

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد