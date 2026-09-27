السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو

اجتاحت سيول جارفة جنوب وغرب وشمال ليبيا، مدمرة الطرق والجسور وجارفة السيارات ومتسببة في غرق عدد من الأشخاص، فيما سارعت فرق الإنقاذ لإجلاء العائلات العالقة وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية حالة الطوارئ.



أوضاع قاسية في مزدة ونسمة



وواجهت مدينتا مزدة ونسمة جنوب غرب البلاد ظروفاً قاسية منذ الخميس، حيث تدفقت مياه الفيضانات من الوديان إلى المنازل واجتاحت الطرق وأسقطت أبراج نقل الطاقة ذات الجهد العالي، مما تسبب في أضرار جسيمة للممتلكات العامة والخاصة.



فيضانات تضرب غرب البلاد وتقطع الخدمات



وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة في أجزاء من غرب ليبيا أدت إلى انقطاع السبل بالسكان وتعطيل الخدمات الأساسية، ونزوح عائلات في جميع أنحاء منطقة الجبال الغربية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن التقييمات مستمرة، ففي مزدة تضررت 220 عائلة، و30 منزلاً أصبح غير صالح للسكن فيما لحقت أضرار هيكلية بـ40 مسكناً آخر بسبب التعرية الشديدة، وفي الشقيقة تضرر 150 منزلاً لا يزال بعضها مغموراً ولا يمكن الوصول إليه، وفي نسمة تضرر 45 منزلاً بينها 25 غير صالح للسكن و15 بأضرار جزئية.

وأوضحت الوزارة أن الطرق المغلقة والمتضررة تعيق وصول فرق الاستجابة، ومن المتوقع ورود تحديثات إضافية مع تحسن الوصول.

انقطاع الكهرباء والمياه

وتعرضت عدة مدن في غرب البلاد لفيضانات شديدة ليلة الجمعة إلى السبت عقب أمطار غزيرة تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه وحاصرت الانهيارات الطينية السكان.

وأصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أوامره بتعبئة الموارد فوراً "لضمان استجابة سريعة"، وأظهرت صور متداولة سكاناً محاصرين في سياراتهم أو يحاولون الفرار من الطين.

وفي مزدة التي يقل عدد سكانها عن 30 ألفاً وتقع في منطقة شبه صحراوية جنوب طرابلس، تسببت الأمطار في "انقطاع واسع للتيار عقب انهيار العديد من أعمدة الكهرباء" فضلاً عن أضرار مادية وانهيارات، حسب المتحدث باسم البلدية عمر كاشاكا، وفي بني وليد على بعد 170 كيلومتراً جنوب طرابلس تم حشد فرق إنقاذ لتحرير محاصرين في مركبات جرفتها السيول.

مناطق منكوبة واستغاثات طبية

وأعلن المركز الإعلامي لبلدية نسمة المدينة منطقة منكوبة الجمعة، موضحاً أن فرق الطوارئ تجلي العائلات المحاصرة وتبحث عن المفقودين محذراً من استمرار سوء الأحوال، فيما ناشد مستشفى مزدة العام صباح الجمعة توفير الإمدادات الطبية الأساسية محذراً من عدم قدرته على تقديم الرعاية الطارئة دون شحنة عاجلة.

وقالت خدمة الإسعاف والطوارئ إن العائلات في نسمة لجأت إلى الجبال والأراضي المرتفعة مع تدفق المياه عبر منازلها، فيما أُعلن عن انتشال جثتي شخصين ولا يزال آخرون في عداد المفقودين وأُغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأرسلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي فرق طوارئ من الخمس غرب البلاد لضخ المياه وإعادة فتح الطرق، وفي غدامس أنقذ فريق طوارئ مهندساً فلبينياً يعمل لدى شركة الأنهار الصناعية بعد تعطل سيارته في وادٍ أثناء فحص الآبار.

وفي شمال غرب البلاد أغلقت مديرية أمن بني وليد الطريق إلى ترهونة بسبب فيضانات وادي واشتاتا محذرة السائقين من عبوره، فيما تواصل السلطات تدخلاتها لتقييم الأضرار ومساعدة المتضررين.