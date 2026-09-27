وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

توفيت والدة مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما أعلنه عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم الأحد.

وكتب مدحت عبد الهادي عبر حسابه على «فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصعب ابن عمير بجوار المنزل بالأميرية».

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على والدة مدحت عبد الهادي عقب صلاة الظهر، في مسجد مصعب بن عمير المجاور لمنزل الأسرة بمنطقة الأميرية.

وجاء خبر الوفاة وسط حالة من الحزن، مع تقديم التعازي والمواساة لمدحت عبد الهادي وأسرته من جانب أصدقائه وزملائه في الوسط الرياضي ومحبي نجم الزمالك السابق.

من هو مدحت عبد الهادي؟

ويُعد مدحت عبد الهادي أحد أبرز مدافعي نادي الزمالك خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية، وارتدى قميص الفريق لسنوات، كما خاض تجربة احترافية في الدوري التركي، ومثل منتخب مصر وشارك معه في عدد من البطولات، من بينها كأس الأمم الأفريقية 1998 التي توج بها الفراعنة.

وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه عبد الهادي إلى مجال التدريب، وتولى مهام فنية داخل نادي الزمالك في أكثر من مناسبة، قبل أن يظهر في مجال التحليل الرياضي والإعلامي.