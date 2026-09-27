كواليس تحركات الزمالك مع مستثمرين إماراتيين بشأن شركة الكرة

كشفت الإعلامية دينا سليم عن تحركات نادي الزمالك مع عدد من المستثمريين الإماراتيين بشان حصولهم على أسهم في شركة الكرة بنادي الزمالك.

وقالت: حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عاد الجمعة، من الإمارات عقب زيارة جاءت بتكليف من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لبحث العروض والاتفاقات الخاصة بالاستحواذ على أسهم من شركة الكرة.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن شهدت الزيارة عقد المندوه عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين المهتمين بالدخول في هيكل ملكية الشركة، ضمن تحركات الإدارة لدعم ملف الاستثمار بالنادي.

واختتمت دينا أن لم تُحسم الصورة النهائية بشأن الاتفاق حتى الآن، إذ لا تزال المفاوضات مستمرة، على أن يعلن الزمالك التفاصيل رسميًا فور التوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمرين.