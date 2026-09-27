نجم الزمالك السابق: حسام حسن أخطأ بتبديل «صلاح» .. وعدم ضم مصطفى محمد «غير موفق»

أكد حسام عبد المنعم، نجم الزمالك السابق، أن دعم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أمر مهم خلال الفترة الحالية، في ظل ارتباطات المنتخب والاستحقاقات المقبلة.

وقال حسام عبد المنعم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن انتقاد حسام حسن أمر مشروع وطبيعي في كرة القدم، لكن ذلك لا يقلل من مكانته أو ما قدّمه مع منتخب مصر، مشددًا على ضرورة الفصل بين النقد الفني والمدرب وشخصه.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن تبديل محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا كان خطأً فنيًا من وجهة نظره، مؤكدًا أنه كان يجب استمرار اللاعب داخل الملعب والاستفادة من إمكانياته حتى نهاية المباراة.

وأضاف حسام عبد المنعم أن حسام حسن لم يوفق في اختيار قائمة المنتخب، معتبرًا أن عدم ضم مصطفى محمد كان قرارًا غير موفق من وجهة نظره، خاصة في ظل احتياج المنتخب إلى خيارات هجومية متعددة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم المنتخب والجهاز الفني خلال المرحلة الحالية، مع استمرار توجيه النقد الفني عندما تستدعي الأمور ذلك.