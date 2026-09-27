موعد مباراة اليمن وقطر اليوم في كأس الخليج.. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب قطر لخوض مباراة قوية أمام اليمن، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج الـ27 "خليجي 27" المُقامة في جدة بالسعودية.



ويتواجد منتخب قطر ، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين والإمارات واليمن، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويستهدف منتخب قطر تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط، وضمان التأهل إلى الدور التالي بعدما فاز في اللقاء الأول على البحرين بثنائية نظيفة.

موعد مباراة اليمن وقطر اليوم في كأس الخليج "خليجي 27"

تقام مباراة اليمن وقطر، اليوم الأحد 27 سبتمبر، في تمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت مصر والسعودية واليمن وقطر، و7:55 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وقطر اليوم في كأس الخليج "خليجي 27"

وتنقل مباراة مباراة اليمن وقطر على قنوات الكأس وشاشا وعمان الرياضية والكويت الرياضية، والرياضية السعودية، والبحرين، والرابعة العراقية.