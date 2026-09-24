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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن اليوم في كأس الخليج

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
رباب الهواري

يستعد منتخب الإمارات لخوض مباراة قوية أمام اليمن، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي المُقامة في جدة بالسعودية.

ويتواجد منتخب الإمارات، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وقطر واليمن، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة "خليجي 27"، مشاركة 8 منتخبات، تتنافس على اللقب خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وهي السعودية والكويت والعراق وعمان والبحرين والإمارات وقطر واليمن.

موعد مباراة الإمارات واليمن اليوم في كأس الخليج

تقام مباراة الإمارات  واليمن، اليوم الخميس 24 سبتمبر، في تمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت مصر والسعودية واليمن، و7:55 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن اليوم في كأس الخليج

وتنقل مباراة مباراة الإمارات واليمن على قنوات الكأس وشاشا وعمان الرياضية والكويت الرياضية، والرياضية السعودية، والبحرين، والرابعة العراقية.

منتخب اليمن منتخب الامارات كأس الخليج اخبار الرياضة

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