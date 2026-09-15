الهلال والنصر في اختبار آسيوي ناري.. بداية جديدة في النخبة وصدام سعودي إماراتي يشعل الجولة

تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية مساء الثلاثاء إلى ملاعب السعودية والإمارات مع دخول الهلال والنصر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في ليلة تحمل الكثير من الحسابات والطموحات للأندية السعودية الباحثة عن استعادة الهيمنة القارية.

ويخوض الهلال أولى مبارياته في البطولة عندما يستقبل الغرافة القطري على ملعب المملكة أرينا في الرياض بينما يبدأ النصر مشواره القاري بمواجهة من العيار الثقيل أمام العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد في واحدة من أكثر مواجهات الجولة الأولى إثارة.

وتختلف دوافع الفريقين السعوديين لكن الهدف يبقى واحدًا وهو الذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب بعدما أصبحت المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأندية الكبرى على فرض حضورها خارج الحدود.

الهلال.. البداية من الرياض

يدخل الهلال مواجهته أمام الغرافة بحثًا عن انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق المنافسة مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره إلى جانب حالة الثقة التي اكتسبها الفريق بعد البداية الهجومية القوية في الدوري السعودي.

واستعاد الهلال توازنه محليًا بصورة لافتة في الجولة الأخيرة بعدما أمطر شباك التعاون بستة أهداف دون رد في مباراة قدم خلالها الفريق مؤشرات قوية على قدرته الهجومية وهو ما يمنح الإيطالي سيموني إنزاجي دفعة مهمة قبل خوض أول اختبار آسيوي.

ولا ينظر إنزاجي إلى مواجهة الغرافة باعتبارها مجرد مباراة افتتاحية فالهلال يدخل البطولة محملًا بذكريات مؤلمة من النسخة الماضية عندما توقف مشواره عند دور الـ16 عقب الخروج أمام السد القطري بركلات الترجيح.

ومن هنا تبدو الرغبة واضحة داخل الفريق في كتابة سيناريو مختلف هذه المرة خصوصًا أن الهلال يمتلك من الإمكانات الفنية والبشرية ما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

الغرافة.. مهمة شاقة أمام المرشح الأبرز

على الجانب الآخر يعرف الغرافة أن مهمته في الرياض لن تكون سهلة خاصة أنه يصطدم بفريق يملك فارقًا كبيرًا من حيث الإمكانات والخيارات المتاحة.

ويخوض الفريق القطري البطولة في ظل بداية محلية لم تكن على مستوى الطموحات إذ جمع 4 نقاط فقط خلال أول أربع جولات من الدوري ليحتل المركز التاسع بعد انتصار وتعادل مقابل هزيمتين.

ويأمل الغرافة في تجاوز نتائجه المحلية والظهور بصورة مختلفة على المستوى القاري خاصة أن مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة تمنح الفرق فرصة لإعادة ترتيب حساباتها واستعادة الثقة.

ويقود الفريق المدرب بيدرو مارتينيز الذي يعتمد على مجموعة من أصحاب الخبرة يتقدمهم الجزائري ياسين براهيمي إلى جانب فلورينيل كومان وفرنك ماجري وفابريسيو دياز فيما يمثل فرجاني ساسي عنصر خبرة إضافيًا في وسط الملعب.

النصر.. عودة إلى النخبة من بوابة العين

وفي الإمارات سيكون النصر أمام اختبار مختلف تمامًا عندما يحل ضيفًا على العين في مواجهة تجمع فريقين يملكان تاريخًا طويلًا مع البطولات القارية.

وتأتي عودة النصر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه عن النسخة الماضية بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 حيث وصل الفريق في الموسم السابق إلى المباراة النهائية لكنه فشل في حصد اللقب.

ويطمح النصر إلى استغلال عودته إلى المسابقة الأعلى على مستوى الأندية الآسيوية للتأكيد على أن هدفه يتجاوز مجرد المشاركة خصوصًا أن الفريق يضع البطولة القارية ضمن أولوياته الرئيسية هذا الموسم.

كما يسعى النادي السعودي إلى تجاوز ذكريات النسخة قبل الماضية التي انتهى خلالها مشواره عند الدور نصف النهائي وهو ما يجعل الطموح أكبر هذه المرة للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على الكأس.

بوستيكوجلو أمام أول اختبار قاري حقيقي

ويخوض النصر الموسم الحالي تحت قيادة الأسترالي بوستيكوجلو الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي خورخي خيسوس في خطوة صاحبتها تغييرات على مستوى الأسلوب وطريقة إدارة المباريات.

ويمتلك النصر العديد من الأسلحة القادرة على صناعة الفارق وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمثل العنوان الأبرز لهجوم الفريق إلى جانب مواطنه جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني.

في المقابل يظل غياب الفرنسي كينجسلي كومان بسبب الإصابة أحد الأمور التي قد تؤثر على الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.

العين.. اختبار إماراتي بطموح آسيوي

لن يكون العين خصمًا سهلًا للنصر خاصة أن الفريق الإماراتي يعيش بداية قوية على المستوى المحلي ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري متساويًا في النقاط مع الجزيرة المتصدر ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف.

وخاض العين خمس مباريات حتى الآن حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلًا محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق قبل مواجهته القارية.

ويقود العين المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على التعامل مع المواجهات الكبرى يتقدمهم الحارس المخضرم خالد عيسى إلى جانب المغربي سفيان رحيمي أحد أبرز عناصر الخط الهجومي.

كما تضم قائمة العين أسماء أخرى تمتلك القدرة على صناعة الفارق مثل عبد الكريم تراوري وكاكو الذي سبق له اللعب في الدوري السعودي بقميص التعاون إضافة إلى المغربي الحسين رحيمي.

ويمثل عاملا الأرض والجمهور أحد أبرز أسلحة العين في المواجهة في الوقت الذي يدرك فيه الفريق أن الفوز على النصر في افتتاح مشواره القاري سيمنحه دفعة هائلة قبل استكمال منافسات مرحلة الدوري.