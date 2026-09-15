قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
برلماني: قمة الرئيس السيسي وبن سلمان تضع أسسًا لمرحلة جديدة من الشراكة
توقيت بالغ الحساسية.. وزير الخارجية الإيراني يزور الصين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الهلال والنصر في اختبار آسيوي ناري.. بداية جديدة في النخبة وصدام سعودي إماراتي يشعل الجولة

الهلال السعودي
الهلال السعودي
محمود أحمد

تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية مساء الثلاثاء إلى ملاعب السعودية والإمارات مع دخول الهلال والنصر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في ليلة تحمل الكثير من الحسابات والطموحات للأندية السعودية الباحثة عن استعادة الهيمنة القارية.

ويخوض الهلال أولى مبارياته في البطولة عندما يستقبل الغرافة القطري على ملعب المملكة أرينا في الرياض بينما يبدأ النصر مشواره القاري بمواجهة من العيار الثقيل أمام العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد في واحدة من أكثر مواجهات الجولة الأولى إثارة.

وتختلف دوافع الفريقين السعوديين لكن الهدف يبقى واحدًا وهو الذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب بعدما أصبحت المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأندية الكبرى على فرض حضورها خارج الحدود.

الهلال.. البداية من الرياض 

يدخل الهلال مواجهته أمام الغرافة بحثًا عن انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق المنافسة مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره إلى جانب حالة الثقة التي اكتسبها الفريق بعد البداية الهجومية القوية في الدوري السعودي.

واستعاد الهلال توازنه محليًا بصورة لافتة في الجولة الأخيرة بعدما أمطر شباك التعاون بستة أهداف دون رد في مباراة قدم خلالها الفريق مؤشرات قوية على قدرته الهجومية وهو ما يمنح الإيطالي سيموني إنزاجي دفعة مهمة قبل خوض أول اختبار آسيوي.

ولا ينظر إنزاجي إلى مواجهة الغرافة باعتبارها مجرد مباراة افتتاحية فالهلال يدخل البطولة محملًا بذكريات مؤلمة من النسخة الماضية عندما توقف مشواره عند دور الـ16 عقب الخروج أمام السد القطري بركلات الترجيح.

ومن هنا تبدو الرغبة واضحة داخل الفريق في كتابة سيناريو مختلف هذه المرة خصوصًا أن الهلال يمتلك من الإمكانات الفنية والبشرية ما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

الغرافة.. مهمة شاقة أمام المرشح الأبرز

على الجانب الآخر يعرف الغرافة أن مهمته في الرياض لن تكون سهلة خاصة أنه يصطدم بفريق يملك فارقًا كبيرًا من حيث الإمكانات والخيارات المتاحة.

ويخوض الفريق القطري البطولة في ظل بداية محلية لم تكن على مستوى الطموحات إذ جمع 4 نقاط فقط خلال أول أربع جولات من الدوري ليحتل المركز التاسع بعد انتصار وتعادل مقابل هزيمتين.

ويأمل الغرافة في تجاوز نتائجه المحلية والظهور بصورة مختلفة على المستوى القاري خاصة أن مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة تمنح الفرق فرصة لإعادة ترتيب حساباتها واستعادة الثقة.

ويقود الفريق المدرب بيدرو مارتينيز الذي يعتمد على مجموعة من أصحاب الخبرة يتقدمهم الجزائري ياسين براهيمي إلى جانب فلورينيل كومان وفرنك ماجري وفابريسيو دياز فيما يمثل فرجاني ساسي عنصر خبرة إضافيًا في وسط الملعب.

النصر.. عودة إلى النخبة من بوابة العين

وفي الإمارات سيكون النصر أمام اختبار مختلف تمامًا عندما يحل ضيفًا على العين في مواجهة تجمع فريقين يملكان تاريخًا طويلًا مع البطولات القارية.

وتأتي عودة النصر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه عن النسخة الماضية بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 حيث وصل الفريق في الموسم السابق إلى المباراة النهائية لكنه فشل في حصد اللقب.

ويطمح النصر إلى استغلال عودته إلى المسابقة الأعلى على مستوى الأندية الآسيوية للتأكيد على أن هدفه يتجاوز مجرد المشاركة خصوصًا أن الفريق يضع البطولة القارية ضمن أولوياته الرئيسية هذا الموسم.

كما يسعى النادي السعودي إلى تجاوز ذكريات النسخة قبل الماضية التي انتهى خلالها مشواره عند الدور نصف النهائي وهو ما يجعل الطموح أكبر هذه المرة للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على الكأس.

بوستيكوجلو أمام أول اختبار قاري حقيقي

ويخوض النصر الموسم الحالي تحت قيادة الأسترالي بوستيكوجلو الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي خورخي خيسوس في خطوة صاحبتها تغييرات على مستوى الأسلوب وطريقة إدارة المباريات.

ويمتلك النصر العديد من الأسلحة القادرة على صناعة الفارق وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمثل العنوان الأبرز لهجوم الفريق إلى جانب مواطنه جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني.

في المقابل يظل غياب الفرنسي كينجسلي كومان بسبب الإصابة أحد الأمور التي قد تؤثر على الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.

العين.. اختبار إماراتي بطموح آسيوي

لن يكون العين خصمًا سهلًا للنصر خاصة أن الفريق الإماراتي يعيش بداية قوية على المستوى المحلي ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري متساويًا في النقاط مع الجزيرة المتصدر ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف.

وخاض العين خمس مباريات حتى الآن حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلًا محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق قبل مواجهته القارية.

ويقود العين المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على التعامل مع المواجهات الكبرى يتقدمهم الحارس المخضرم خالد عيسى إلى جانب المغربي سفيان رحيمي أحد أبرز عناصر الخط الهجومي.

كما تضم قائمة العين أسماء أخرى تمتلك القدرة على صناعة الفارق مثل عبد الكريم تراوري وكاكو الذي سبق له اللعب في الدوري السعودي بقميص التعاون إضافة إلى المغربي الحسين رحيمي.

ويمثل عاملا الأرض والجمهور أحد أبرز أسلحة العين في المواجهة في الوقت الذي يدرك فيه الفريق أن الفوز على النصر في افتتاح مشواره القاري سيمنحه دفعة هائلة قبل استكمال منافسات مرحلة الدوري.

الكرة الآسيوية ملاعب السعودية والإمارات الهلال النصر دوري أبطال آسيا للنخبة الغرافة القطري ملعب المملكة أرينا العين الإماراتي ملعب هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

ترشيحاتنا

روسيا

خبير علاقات دولية: روسيا لن تقبل بمقترح الوقف المتبادل للضربات

إيران

أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: حرب إيران أثبتت افتقار القوات الأمريكية إلى الذخيرة

الإدمان

علامات تشير لتعاطي سائقي الحافلات المواد المخدرة.. يجب الإبلاغ الفوري

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد