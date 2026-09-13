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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربنا سامعكم وشايفكم.. نيفيز يرد على استفزاز جماهير التعاون

نيفيز
نيفيز

شهدت مباراة الهلال والتعاون السعودي واقعة مثيرة للجدل، بعدما حاولت جماهير التعاون استفزاز البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، من خلال ترديد اسم مواطنه جوتا، صديقه المقرب الذي رحل مؤخرًا.

ورد نيفيز على هتافات جماهير التعاون بالإشارة إلى السماء، في رسالة بدا منها أن الله يسمع ويرى ما يحدث، رافضًا الدخول في أي مشادة مع الجماهير.

وبعد نهاية المباراة، علق نيفيز على الواقعة، معربًا عن استيائه من تصرف جماهير التعاون، وقال: «أتمنى ألا يذهبوا للصلاة بعد ما فعلوه».

وتربط نيفيز علاقة صداقة قوية بجوتا، الذي كان مقربًا منه خلال مسيرتهما معًا، وهو ما جعل ترديد اسم اللاعب الراحل أمام نيفيز خلال المباراة يثير حالة من الجدل بين المتابعين.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا، خاصة أن جماهير التعاون استخدمت اسم جوتا في محاولة لاستفزاز نيفيز خلال اللقاء، بينما اكتفى لاعب الهلال برد فعل هادئ قبل أن يكشف عن موقفه من الأمر عقب صافرة النهاية.

نيفيز الهلال السوداني الهلال السعودي

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