وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان خفض التصعيد وتطورات أزمات المنطقة

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيد جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكداً أهمية العودة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتجنب اتساع دائرة المواجهة، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن الأوضاع في السودان وليبيا ولبنان، والجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات القائمة ودعم مسارات التسوية السياسية. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر وفرنسا والعمل المشترك من أجل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.