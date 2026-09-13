مدرب الجيش الرواندي يكشف مفاجأة عن الزمالك قبل مواجهة دوري الأبطال

أكد المغربي عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، أن فريقه تحدى الظروف الصعبة ونجح في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مواجهة الزمالك في دور الـ32 ستكون قوية، رغم الفارق الكبير في التاريخ والإمكانيات.

الرواندي

وقال طاليب، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة «Modern MTI»، إن مباراة الإياب أمام منافسه كانت صعبة للغاية، موضحًا: «كانت المباراة صعبة بسبب الحساسية بين الدولتين. وصلنا يوم المباراة في السادسة صباحًا، وخضنا اللقاء في الثالثة عصرًا، بسبب بعض المشكلات التي لا أريد الخوض فيها».

وأضاف أن المباراة شهدت اندفاعًا بدنيًا وضغطًا نفسيًا، إلى جانب الجوانب الفنية والتكتيكية، مشيرًا إلى اعتراضه على بعض قرارات الحكم، قائلًا: «فوجئنا، بكل صراحة، ببعض القرارات غير اللائقة من الحكم، الذي حرمنا من عدة ركلات جزاء، وجاء الهدف الذي استقبلناه من ركلة ركنية سبقتها مخالفة ضد أحد لاعبينا».

وأوضح المدير الفني للجيش الرواندي أنه عقب العودة دخل الفريق معسكرًا مغلقًا، وجرى دراسة المنافس بشكل جيد من خلال مبارياته السابقة والودية، مع التركيز على نقاط قوته في وسط الملعب.

وتابع: «طالبت اللاعبين بالتركيز على المباراة فقط طوال الـ90 دقيقة، وضرورة التسجيل في الشوط الأول لتسهيل مهمتنا، خاصة أن المنافس يعتمد على الدفاع المتأخر وإهدار الوقت».

وأشار طاليب إلى أن فريقه استفاد من الحضور الجماهيري الكبير، حيث حضر أكثر من 40 ألف مشجع، لكنه عمل على إبعاد اللاعبين عن الضغوط النفسية، موضحًا: «أبعدت اللاعبين لمدة أسبوع في مركز الإيواء القريب من ملعب التدريب، ولم نخرج منه إلا يوم المباراة».

وأضاف: «حاولت، بطرق تربوية ونفسية، زيادة تركيزهم على اللقاء ومساعدتهم على تجاهل ضغط الجماهير؛ لأن المدينة بأكملها كانت في حالة غليان».

وعن مواجهة الزمالك في الدور المقبل، قال طاليب: «أنا محب لنادي الزمالك، ولا مجال للمقارنة من حيث التاريخ والبطولات وثقافة الفوز والجماهير، فالزمالك أحد أعرق أندية الكرة المصرية، لكن كرة القدم لا تخضع للحسابات الدقيقة، ولا يمكن لأي فريق أن يفوز على الورق».

وأكد أنه تابع مباريات الزمالك أمام بطل جيبوتي، مضيفًا: «درسنا الفريق وتعرفنا على نقاط قوته وأخطائه وأبرز لاعبيه المؤثرين، وإن شاء الله ستكون المواجهة قوية في مباراتي الذهاب والإياب».

وأشار طاليب إلى أن مواجهة الزمالك ليست الأولى له أمام الفريق الأبيض، موضحًا أنه سبق أن واجهه عندما كان مدربًا لاتحاد طنجة المغربي قبل أربع سنوات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعن فرص الفريقين، قال: «بكل صراحة وتواضع، سندخل المباراة بحظوظ متساوية. نمتلك نقاط قوة، ولدينا أيضًا أخطاء سنحاول تصحيحها، لكن الجميع متحمس؛ لأن مواجهة فريق كبير ترفع الحافز الداخلي لدى اللاعبين».

وكشف المدير الفني للجيش الرواندي عن أبرز ملاحظاته على الزمالك، قائلًا: «الزمالك يتميز باللعب السريع على الأطراف، إلى جانب تقدم الظهيرين ومشاركتهما في الهجوم».

وأضاف: «لا أستطيع الإفصاح عن المزيد؛ لأننا سنعمل على هذه التفاصيل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل مواجهته».

وتابع: «الزمالك فريق قوي، ويمتلك لاعبين أصحاب مهارات فردية جيدة وسرعات كبيرة، كما لاحظنا أن الزمالك يعاني بعض المشكلات في إنهاء الفرص خلال مبارياته في الدوري».

وعن محمود بنتايك، ظهير الزمالك، أكد طاليب أنه سبق أن دربه، وكان صاحب رأي في انتقاله إلى الفريق الأبيض، قائلًا: «عندما طلب مني مسؤولو الزمالك المفاضلة بينه وبين جمال الشماخ، لاعب حسنية أكادير، أكدت لهم أن بنتايك لاعب ممتاز وصغير السن، وسيكون مناسبًا للفريق في مركز الظهير الأيسر».

وأوضح: «كنت وراء انتقاله إلى الرجاء، ثم احترافه في فرنسا. بنتايك ظهير أيسر ممتاز، ويعمل بكل قوة، ويتمتع بقدرات بدنية ودفاعية جيدة، كما يتميز بالتقدم والمشاركة في الهجوم».

واختتم طاليب حديثه بالتأكيد على أن بنتايك أصبح أحد أفضل لاعبي خط دفاع الزمالك، متمنيًا له النجاح مع الفريق والانضمام إلى قائمة المنتخب المغربي المقبلة.