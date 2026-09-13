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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة حاسمة بين حسين لبيب وخوان بيزيرا لحسم انتقاله إلى أهلي دبي

بيزيرا
بيزيرا
محمد سمير

يعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع خوان بيزيرا، لاعب الفريق، اليوم الأحد، لبحث مستجدات موقفه ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتقاله المحتمل إلى نادي أهلي دبي الإماراتي.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة بالفعل، تنفيذًا لرغبة إدارة النادي التي اشترطت عودته من أجل مناقشة ملف المفاوضات بشكل مباشر والتوصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله.

وكان مسؤولو الزمالك في استقبال بيزيرا لدى وصوله إلى مطار القاهرة، قبل أن يتوجه إلى مقر إقامته استعدادًا للاجتماع المرتقب مع رئيس النادي.

ومن المنتظر أن تتطرق الجلسة إلى عدد من الملفات المتعلقة باللاعب، وفي مقدمتها العقوبات والخصومات التي تم توقيعها عليه خلال الفترة الماضية، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو إدارة النادي.

كما ستناقش الجلسة التفاصيل المالية الخاصة بالعرض المقدم من أهلي دبي، في ظل رغبة الزمالك في الوصول إلى أفضل قيمة مالية ممكنة قبل الموافقة بصورة رسمية على رحيل اللاعب.

وكان الزمالك قد حدد في وقت سابق مطالبه المالية للموافقة على بيع خوان بيزيرا، حيث اشترط الحصول على 7 ملايين دولار، تتضمن مليون دولار على هيئة امتيازات إضافية.

في المقابل، تشير المعلومات الواردة من داخل النادي إلى أن العرض المنتظر وصوله من أهلي دبي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار أخرى كامتيازات، وهو ما يعني وجود فارق في المطالب المالية بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تبحث جلسة حسين لبيب وبيزيرا هذه التفاصيل، إلى جانب موقف اللاعب من العرض الإماراتي، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تحسم مستقبل الصفقة، سواء بالاتفاق على القيمة المالية أو استكمال المفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

الزمالك حسين لبيب بيزيرا خوان بيزيرا أهلي دبي الإماراتي

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