منتخب مصر للطائرة يغادر إلى تونس استعدادًا لأمم أفريقيا

تغادر بعثة منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة القاهرة، اليوم الأحد، متجهة إلى تونس، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 15 سبتمبر الجاري، بعدما تقرر نقل البطولة من الكونغو إلى تونس بسبب تداعيات فيروس إيبولا.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة يوم 14 سبتمبر، وذلك خلال الاجتماع الفني الذي يسبق انطلاق المنافسات، على أن تستضيف تونس مباريات البطولة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الأفريقية.

قائمة منتخب مصر في البطولة

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وهم: رضا هيكل ومحمد عادل وياسين محمد ومصطفى جابر وأحمد عزب وحمادة عثمان وأحمد يوسف سعد وشهاب الدين طارق وعبد الرحمن الحسيني وأحمد سعيد وأحمد ضياء ومحمد عسران ومحمد رضا وحازم محمد عبد الهادي.

تشهد بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة مشاركة 14 منتخبًا، إلى جانب تونس صاحبة الضيافة، وهي: مصر، الجزائر، المغرب، تشاد، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، جامبيا، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، وزيمبابوي.

وتملك تونس تاريخًا مميزًا مع استضافة البطولة القارية، بعدما نظمت منافسات أمم أفريقيا للكرة الطائرة في 6 نسخ سابقة أعوام 1967 و1976 و1987 و1995 و2013 و2019.

وخلال النسخ التي أقيمت على أرضها، نجح المنتخب التونسي في حصد اللقب الأفريقي 4 مرات، بينما أنهى منافسات نسختين في مركز الوصافة، لتصبح بطولة عام 2026 هي المرة السابعة التي تستضيف فيها تونس الحدث القاري.