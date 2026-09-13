مدبولي يشهد عرضا حول مشروع مونوريل غرب النيل

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض حول مشروع مونوريل غرب النيل بمركز التحكم والسيطرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الشرح انه يوجد نموذجين من المحطات في المشروع النموذج الاول: تبلغ مساحة المحطة 4400 متر مربع بسعة قصوى 18000 راكب /ساعه بعدد 11 محطة.

والنموذج الثاني تبلغ مساحة المحطة 5500 متر مربع بسعة قصوى 35000 راكب /ساعه بعدد 2 محطة.

ويعتبر مشروع مونوريل غرب النيل احد مشاريع النقل الذكي حيث تبلغ السرعة التشغيلية للمونوريل 80 كم / ساعة وزمن الرحلة حوالي 40 دقيقة.

ويبلغ عدد عربات القطار الواحد في الوضع التشغيلي الحالي 4 عربات ، وتصل السعه الاستيعابية عدد 500 الف راكب / يوم بزمن تقاطر 90 ثانيه.

كما يبلغ عدد عربات القطار حاليا 4عربات يسع 573 راكب / القطار ومخطط مستقبلا زيادته الي 8 عربات ليسع 1146 راكب /القطار.