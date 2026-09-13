تعالوا زوروه.. سعد الصغير يناشد زملاءه الوقوف بجانب عازف أورج بعد تدهور حالته الصحية

ناشد الفنان سعد الصغير، زملاءه من الفنانين وأصدقاءه في الوسط الفني، زيارة عازف الأورج بلال جعفر، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى، مطالبًا بالاطمئنان عليه والوقوف بجانبه خلال أزمته الصحية.

وحرص سعد الصغير على زيارة بلال جعفر داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، وظهر خلال مقطع فيديو متداول وهو يتحدث إليه أمامه على سرير المرض، معبرًا عن ارتباطه الشديد به وتقديره لما قدمه له على مدار سنوات.

وقال سعد الصغير أمام بلال جعفر في الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كان الريس بتاعي، كنت بطبل وهو بيعزف أورج، مقدرش أعيش من غيره، اللي خيره عليا».

وأضاف: «ياريت أصحابنا الفنانين كلهم ييجوا يزوروه، هو جدع وبيجامل أي حد»، داعيًا زملاءه في الوسط الفني إلى مساندته والاطمئنان عليه خلال أزمته الصحية.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدة سعد الصغير، متمنين الشفاء العاجل لبلال جعفر وتجاوز أزمته الصحية والعودة إلى نشاطه الفني.