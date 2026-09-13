استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف مركبة بحي تل الهوى في غزة

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شخصين وإصابة آخرين، جراء استهداف مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر إن القصف طال مركبة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، فيما جرى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاستهداف نُسب إلى الجيش الإسرائيلي، دون صدور تعليق إسرائيلي فوري بشأن الواقعة حتى الآن.

ويأتي الحادث في ظل استمرار وقوع هجمات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تقارير فلسطينية متكررة عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف وإطلاق النار في القطاع.