قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران اليمني يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في تعز والبيضاء والساحل الغربي
في أولى جولاته بالعام الجديد| وزير التعليم: المعلم هو الأساس.. وانتظام الحضور والتقييمات ركيزة النجاح
مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح «صالحة وأخواتها» .. فيديو
تعالوا زوروه.. سعد الصغير يناشد زملاءه الوقوف بجانب عازف أورج بعد تدهور حالته الصحية
اختفاء إسرائيل من على الخريطة.. استطلاع «معاريف» يكشف مخاوف صادمة على وجود الدولة
ممر شرفي وطبل بلدى لاستقبال مدير مدرسة برقطا الإعدادية في أول يوم دراسي
جولات ميدانية للقيادات التعليمية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات بفرحة وسعادة بين الطلاب والمعلمين
مدرب الجيش الرواندي يكشف نقاط قوة الزمالك قبل الصدام الإفريقي
بعد نجاح تطبيق الموبايل..كل ما تريد معرفته عن تسهيلات الضرائب العقارية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. كم وصل عيار 21؟
الهند والصين تعرضان التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.. وبوتين يرحب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تدهور حالتها الصحية.. جولشن تونجر تعاني من سرطان في المخ

جولشن تونجر
جولشن تونجر
أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة التركية جولشن تونجر، بطلة مسلسل «العشق الممنوع»، اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من ورم في الدماغ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن جولشن تونجر تمر بظروف صحية صعبة، بعدما أثر المرض على قدرتها على الكلام والكتابة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن حالتها وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وتداولت وسائل الإعلام التركية رسالة تضمنت الدعاء للفنانة بالشفاء العاجل، والإشارة إلى خوضها مواجهة مع مرض شديد، مع مطالبة الجمهور بالدعاء لها، إلى جانب الإشادة بمسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت بين المسرح والسينما والتليفزيون.

وفي السياق نفسه، ذكرت بعض التقارير أن جولشن تونجر تعاني ورما في الدماغ تسبب في التأثير على قدرتها على الكلام والكتابة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى إصابتها بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة، دون وجود تفاصيل مؤكدة حول طبيعة المرض أو تشخيصه بشكل رسمي.

كما نقلت تقارير تركية عن زوج جولشن تونجر أن حالتها الصحية متدهورة، دون الكشف عن تفاصيل بشأن العلاج الذي تخضع له حاليا أو المرحلة العلاجية التي تمر بها.

جولشن تونجر إحدى بطلات العشق الممنوع

يشار إلى أن مسلسل «العشق الممنوع» عرض عام 2008، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه حول سمر التي تتزوج من عدنان، الذي يكبرها بـ11 عاما، قبل أن تتسبب الفوارق بينهما في العديد من الأزمات والتطورات الدرامية.

وشارك في بطولة مسلسل «العشق الممنوع» نخبة من أبرز نجوم الدراما التركية، من بينهم بيرين سات، وكيفانش تاتليتوج، وسلجوق يونتام، وهازال كايا، ونباهة تشهره، ونور فتاح أوغلو.

الفنانة التركية جولشن تونجر جولشن تونجر مسلسل «العشق الممنوع» أعمال جولشن تونجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

الاهلي

تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

ترشيحاتنا

خلال العرض

مدبولي يشهد عرضا حول مشروع مونوريل غرب النيل

الرئيس السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود

الرئيس السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود

نائب وزير الصحة

نائب وزير الصحة تستعرض مبادرة «الألف يوم الذهبية» وأهمية إعداد السيدة قبل الحمل

بالصور

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد