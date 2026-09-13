تدهور حالتها الصحية.. جولشن تونجر تعاني من سرطان في المخ

تصدرت الفنانة التركية جولشن تونجر، بطلة مسلسل «العشق الممنوع»، اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من ورم في الدماغ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن جولشن تونجر تمر بظروف صحية صعبة، بعدما أثر المرض على قدرتها على الكلام والكتابة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن حالتها وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وتداولت وسائل الإعلام التركية رسالة تضمنت الدعاء للفنانة بالشفاء العاجل، والإشارة إلى خوضها مواجهة مع مرض شديد، مع مطالبة الجمهور بالدعاء لها، إلى جانب الإشادة بمسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت بين المسرح والسينما والتليفزيون.

وفي السياق نفسه، ذكرت بعض التقارير أن جولشن تونجر تعاني ورما في الدماغ تسبب في التأثير على قدرتها على الكلام والكتابة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى إصابتها بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة، دون وجود تفاصيل مؤكدة حول طبيعة المرض أو تشخيصه بشكل رسمي.

كما نقلت تقارير تركية عن زوج جولشن تونجر أن حالتها الصحية متدهورة، دون الكشف عن تفاصيل بشأن العلاج الذي تخضع له حاليا أو المرحلة العلاجية التي تمر بها.

جولشن تونجر إحدى بطلات العشق الممنوع

يشار إلى أن مسلسل «العشق الممنوع» عرض عام 2008، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه حول سمر التي تتزوج من عدنان، الذي يكبرها بـ11 عاما، قبل أن تتسبب الفوارق بينهما في العديد من الأزمات والتطورات الدرامية.

وشارك في بطولة مسلسل «العشق الممنوع» نخبة من أبرز نجوم الدراما التركية، من بينهم بيرين سات، وكيفانش تاتليتوج، وسلجوق يونتام، وهازال كايا، ونباهة تشهره، ونور فتاح أوغلو.