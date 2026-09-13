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صفعة سينمائية لإسرائيل من قلب البندقية .. فيلم «نازا» يفوز بجائزة ويوثق اتهامات بقتل مدنيين في غزة
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صفعة سينمائية لإسرائيل من قلب البندقية .. فيلم «نازا» يفوز بجائزة ويوثق اتهامات بقتل مدنيين في غزة

فيلم نازا يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي
فيلم نازا يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي
فرناس حفظي

حصد الفيلم الوثائقي الإسرائيلي «نازا»، للمخرجين والصحفيين يوفال أبراهام وراشيل زور، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، خلال حفل الختام الذي أقيم السبت.

ويستند الفيلم، الذي يحمل اسمًا مستوحى من مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى «الأضرار الجانبية»، إلى مقابلات مع 24 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا، قال صناع الفيلم إنهم شاركوا في التخطيط أو تشغيل أنظمة مرتبطة بالعمليات العسكرية خلال الحرب في غزة.

ويطرح الفيلم اتهامات بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزة بصورة منهجية، وهي اتهامات يرفضها الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفيلم يعتمد على شهادات مجهولة المصدر، مؤكدًا أنه لم يتمكن من التحقق من هويات الأشخاص الذين أدلوا بها أو من مناصبهم ومدى مشاركتهم في الوقائع التي تتناولها الشهادات.

كما انتقد الجيش ما وصفه باستخدام مصطلحات قانونية بصورة غير دقيقة، ونفى أن تكون الأضرار التي تلحق بالمدنيين نتيجة العمليات العسكرية قد نُفذت عمدًا، مؤكدًا أن قواته تعمل، بحسب روايته، وفق القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة، وأنها تستهدف ما تصفه بأهداف عسكرية مع اتخاذ إجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف، نفى الجيش أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي هي التي تتخذ قرارات تنفيذ الضربات، مؤكدًا أن قرارات اختيار الأهداف والموافقة عليها يتخذها أفراد من البشر وفقًا لإجراءاته العسكرية.

وحظي الفيلم بتفاعل لافت خلال عرضه الأول في المهرجان، إذ تلقى تصفيقًا استمر نحو 24 دقيقة ونصف، وفق تقارير إعلامية.

وعقب إعلان فوزه بالجائزة، دافع يوفال أبراهام عن الفيلم في مواجهة الانتقادات داخل إسرائيل، وقال إن الضباط الذين جرى الحديث معهم وصفوا ما يحدث في غزة بأنه نتيجة لسياسات ومنهجية، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي.

ويأتي فوز «نازا» في وقت يحظى فيه الصراع في غزة باهتمام متزايد في المهرجانات السينمائية الدولية، إذ شهد مهرجان البندقية في العام السابق أيضًا حضور فيلم تناول الحرب في غزة وأثار نقاشًا واسعًا.

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