وزير التعليم يتفقد مدرسة قطور الثانوية بالغربية في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة

أجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة قطور الثانوية اليوم في جولة ميدانية مفاجئة بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدرسة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

جولة وزير التعليم

وتأتي الزيارة في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المفاجئة للمدارس، والتأكد من انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، مع تكثيف الجهود بالشوارع والطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع توافد الطلاب وانتظام الدراسة.

رفع مخلفات محيط المدارس

وشملت الأعمال رفع المخلفات، وتحسين مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة الطلاب وأولياء الأمور، مع استمرار المرور والمتابعة على مدار اليوم لضمان انضباط الشوارع المحيطة بالمدارس.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد المحافظ أن الحفاظ على نظافة محيط المدارس ورفع أي إشغالات أو معوقات أمام الطلاب يأتي ضمن المتابعة اليومية للعام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأبنائنا الطلاب وأهالينا.