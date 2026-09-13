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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة.. شهيدان و13 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين، جراء غارة جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت الجمعية بأن طواقمها تعاملت مع ضحايا القصف والمصابين، ونقلتهم إلى المرافق الطبية القريبة لتلقي الرعاية اللازمة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه القطاع الصحي في غزة.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور خطير في أوضاع المنظومة الصحية، بعد توقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية نتيجة التشغيل المتواصل، بالتزامن مع نقص حاد في الزيوت والوقود وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة.

وأوضحت مصادر طبية أن توقف المولدات يهدد إمدادات الكهرباء عن أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وغرف العمليات، ما قد يضاعف المخاطر على حياة المرضى والجرحى، خاصة في ظل النقص الكبير في المستلزمات الطبية الأساسية.

وأكدت المصادر أن استمرار تشغيل المرافق الصحية يعتمد بصورة كبيرة على توفر الوقود ومستلزمات صيانة المولدات، محذرة من أن تعطلها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين.

الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي حي تل الهوى غزة القطاع الصحي في غزة

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