صدمة في الأهلي.. ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة أبو قير بسبب الإصابة

تأكد غياب ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن مواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة، بسبب استمرار معاناته من الإصابة في كاحل القدم.

ياسر ابراهيم

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ياسر إبراهيم خضع لجلسة علاجية على مستوى الكاحل، لكنه لا يزال يعاني من تورم واضح في موضع الإصابة.

وأوضح شوقي أن اللاعب سيخضع لأشعة خلال الفترة المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن نتيجة الأشعة ستكون كلمة الحسم بشأن موعد عودة مدافع الأهلي للمشاركة في المباريات.