بالأرقام.. ماذا قدم عمر مرموش في أول 3 مباريات مع توتنهام؟

يترقب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب توتنهام الإنجليزي، تسجيل أول مساهمة تهديفية له مع فريقه الجديد، بعدما خاض أول ثلاث مباريات بقميص السبيرز منذ انطلاق الموسم.

عمر مرموش

وشارك عمر مرموش أساسيًا في المباريات الثلاث الأولى له مع توتنهام، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أي أهداف أو صناعة أهداف لزملائه.

وجاءت أرقام مرموش خلال أول ثلاث مباريات مع توتنهام كالتالي:

- المشاركة أساسيًا في 3 مباريات.

- 0 أهداف.

- 0 تمريرات حاسمة.

- 0 فرص كبيرة مصنوعة.

- متوسط تقييم 6.6.

ويسعى مرموش إلى استعادة مستواه الهجومي وتقديم الإضافة المنتظرة مع توتنهام، خاصة في ظل الآمال الكبيرة المعقودة عليه منذ انتقاله إلى الفريق الإنجليزي.

ويأمل اللاعب المصري في أن تكون المباريات المقبلة فرصة لكسر صيامه عن التسجيل وصناعة الأهداف، والمساهمة بشكل أكبر في نتائج توتنهام خلال الموسم الحالي.