عنده ثقة فيه.. شوبير يكشف رسالة فليك إلى حمزة عبدالكريم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بتصريحات هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بشأن المصري حمزة عبدالكريم، لاعب الفريق الشاب، مؤكدًا أن حديث المدرب عن اللاعب يمثل دفعة قوية له خلال الفترة المقبلة.

حمزة عبد الكريم

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: «مبسوط جدًا من كلام هانز فليك على ابننا حمزة عبدالكريم، قال إن حمزة إضافة وإنه عمل فترة إعداد من أحسن ما يكون وإن عنده ثقة فيه وإنه مستقبل النادي».

وأضاف شوبير: «برشلونة مش سهل إنه يضم لعيب، فلما يضم لعيب صغير زي حمزة ويكون من حسن حظنا مصري ومتأسس في نادي زي النادي الأهلي، أعتقد دي حاجة جميلة جدًا».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته متمنيًا التوفيق لحمزة عبدالكريم مع برشلونة، قائلًا: «إن شاء الله الدنيا تمشي معاه بشكل جيد ويبقى قد ثقة المدرب».

وكان حمزة عبدالكريم قد لفت الأنظار خلال فترة الإعداد مع برشلونة، وسط إشادة من الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، الذي يراهن على تطور اللاعب الشاب خلال الفترة المقبلة.