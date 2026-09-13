«ليفانتي» يستضيف برشلونة اليوم في الدوري الإسباني .. موعد والقناة الناقلة للمباراة

يستعد فريق برشلونة المحترف بصفوفه اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، لاستكمال مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بخوض مباراة جديدة اليوم الأحد، حيث يواجه خصمه ليفانتي.



ويحل برشلونة ضيفًا على خصمه ليفانتي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2026/2027.

يدخل برشلونة المباراة متصدرًا الترتيب وفي رصيده 12 نقطة بعد مرور أربع جولات، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة السابقة بالدوري الإسباني.

ويرغب برشلونة في الفوز لتوسيع فارق النقاط مجددًا مع ريال مدريد الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في الدوري الإسباني، بعد فوزه على رايو فاليكانو برباعية لهدف في الجولة ذاتها مساء السبت.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 2.