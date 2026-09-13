بعمر 41 عامًا .. عبد الله السعيد يُحطّم رقمًا قياسيًا عالميًا تاريخيًا بعد هاتريك الزمالك

حقق عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقمًا قياسيًا تاريخيًا وعالميًا، بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل «هاتريك» في البطولات القارية للأندية على مستوى العالم.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن عبد الله السعيد سجل 3 أهداف خلال مباراة اليوم، عن عمر 41 عامًا وشهرين، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم المهاجم الكولومبي دايرو مورينو.

وكان “مورينو” قد سجل هاتريك مع فريقه أونس كالداس الكولومبي في شباك سان خوسيه البوليفي، ضمن منافسات بطولة كوبا سود أمريكانا، يوم 23 أبريل 2025، وكان يبلغ من العمر وقتها نحو 39 عامًا و7 أشهر.

وبهذا الإنجاز، أصبح عبد الله السعيد أكبر لاعب في تاريخ البطولات القارية للأندية على مستوى العالم يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، ليواصل كتابة الأرقام القياسية خلال مسيرته الكروية.