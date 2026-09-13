دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددّه الآن للتوفيق والتيسير

دعاء بداية العام الدراسي.. مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى بداية مرحلة جديدة تحمل معها آمالًا بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

وانطلق اليوم السبت العام الدراسي في بعض المدارس، على أن يبدأ اليوم الأحد في باقي المدارس، لتعود الدراسة وتستأنف معها رحلة التحصيل العلمي والتعليم والتربية.

ومع بداية الدراسة، يحرص كثير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، طلبًا للتيسير والتوفيق والحفظ والنجاح، خاصة أن الدعاء من العبادات التي يلجأ إليها المسلم في مختلف شؤون حياته.

ولا توجد صيغة محددة يجب الالتزام بها للدعاء مع بداية العام الدراسي، إذ يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يفتح عليه من خير، وأن يسأله التوفيق والعلم النافع وصلاح الحال وحفظ الأبناء وتيسير طريقهم.

وفيما يلي مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديدها مع بداية العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للمعلمين

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقهوا قولي.

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم.

حكم الدعاء مع بداية الدراسة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الدعاء له مكانة عظيمة في حياة المسلم، باعتباره من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يتوافق مع حاجته وما يتمناه من الخير.

وفيما يتعلق بالدعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة مع بداية العام الدراسي، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا توجد صيغة معينة أو دعاء محدد يجب الالتزام به لهذا الغرض، لأن الدعاء يعبر عما في القلب من أمنيات ورغبات، ويمكن للوالدين أن يسألا الله لأبنائهما التوفيق والصلاح والعلم النافع.

كما استشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى..﴾.

وورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده»، رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه.

دعاء الأباء للأبناء في بداية العام الدراسي

اللهم إنّي أستودعك أبنائي الحاضرين والغائبين في أول يوم دراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم.

اللهم مع بداية العام الدراسي احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم حبب إليهم الدراسة والعلم والقراءة يا رب العالمين.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهِّر قلوبهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، واصرف عنهم يا مولانا كل شر، وخيانة الصديق، ومتعهم بالصحة والعافية والخلق الحسن.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واغدق عليهم بكرمك بالتفوق والفهم، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء وتعب.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهِّر قلوبهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، واصرف عنهم يا مولانا كل شر، وخيانة الصديق، ومتعهم بالصحة والعافية والخلق الحسن.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واغدق عليهم بكرمك بالتفوق والفهم، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء وتعب.