بحضور زوجته نيكول .. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه

احتفل المخرج طارق العريان بعيد ميلاده الـ63 وسط أجواء مبهجة بحضور زوجته نيكول سعفان ومجموعة من أصدقائه المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.



وشاركت نيكول سعفان لقطات و مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الاحتفال الذي سادته أجواء من الفرح والبهجة.



وكان قد كشف المخرج طارق العريان عن أحدث المستجدات الخاصة بمشاريعه السينمائية المرتقبة، وعلى رأسها فيلم ولاد رزق 4، وعن آخر تطورات مشروع الجزء الثالث من فيلم «السلم والثعبان».

ويبقى مشروع «السلم والثعبان 3» حتى الآن مجرد فكرة مطروحة للنقاش، في انتظار اتخاذ خطوات رسمية نحو التنفيذ خلال الفترة المقبلة، إذا ما تم الاستقرار على رؤية فنية متكاملة تضمن تقديم تجربة جديدة تليق باسم الفيلم وتاريخه لدى الجمهور.