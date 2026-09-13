40 مليون دولار .. مسئول سابق في المخابرات الأمريكية يعُثر بحوزته على سبائك ذهبية

توصل مسئول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عُثر بحوزته على سبائك ذهبية بقيمة 40 مليون دولار في منزله، إلى اتفاق مبدئي للإقرار بالذنب بعد اتهامه بالسرقة لتضخيم راتبه بطريقة احتيالية، وفقًا لسجلات المحكمة.

مدد قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة الموعد النهائي لتوجيه الاتهام رسمياً إلى المتهم ديفيد جيه راش حتى 8 أكتوبر، مما يمنح المدعين الفيدراليين ومحاميه الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإقرار بالذنب وتجنب محاكمة قال الطرفان إنها قد تنطوي على تقاضٍ كبير بشأن مواد سرية.

لم يتضمن ملفٌ مشتركٌ قُدِّمَ يوم الخميس إلى المحكمة من قِبَل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ومحامي راش تفاصيلَ اتفاق الإقرار بالذنب المبدئي. وامتنع مكتب المدعي العام الأمريكي عن التعليق يوم السبت، ولم يرد محامي راش على الفور على طلبٍ للتعليق.

وكشفت الوثيقة نفسها أيضاً أن المحققين فتشوا منزل راش وصادروا حوالي 300 سبيكة ذهبية تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي مليوني دولار من العملة الأمريكية وحوالي 35 ساعة فاخرة.

أفاد محضر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن راش حصل على سبائك الذهب من الحكومة الأمريكية لتغطية "نفقات متعلقة بالعمل". وقد صرحت محامية راش بأن التهمة الموجهة إليه لا علاقة لها بسبائك الذهب، واصفةً إياها بأنها "معلومة مثيرة".

قال محامٍ تابع لوزارة العدل خلال جلسة محكمة في يونيو إنه لم يكن من المفترض أن يحتفظ راش بسبائك الذهب في منزله.